دار الأوبرا المصرية تستعد لصالون “غنا القاهرة” احتفالًا بذكرى 30 يونيو

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل صالونًا ثقافيًا جديدًا بعنوان “غنا القاهرة”، وذلك ضمن ختام فعاليات برنامجها الثقافي والفكري للموسم الفني 2025-2026، احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو.

ومن المقرر أن يُقام الصالون في السابعة مساء غد الثلاثاء الموافق 30 يونيو، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، تحت إشراف الدكتورة رشا الفقي، وتقديم الإعلامية حنان مقبل.

ويستضيف الصالون عددًا من الشخصيات العامة والمتخصصين، من بينهم اللواء أركان حرب محمد قشقوش، والدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية البنات بجامعة عين شمس، والدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

ويتخلل الأمسية مجموعة من الفقرات الغنائية والاستعراضية التي تعكس ملامح ملحمة 30 يونيو، وتبرز إرادة الشعب المصري ووعيه الوطني، تقدمها فرقة “أعز الناس” للموسيقى والغناء، برؤية فنية للدكتور سامح عبد العزيز، وإخراج هاني حسن، وتصميم استعراضات حسان صابر، وإخراج منفذ إنجي إسكندر، مع إشراف كل من أشرف حسن ودعاء عبد المقصود.

وتأتي الفعالية في إطار حرص دار الأوبرا المصرية على دعم الأنشطة الثقافية والفنية التي تعزز قيم الانتماء، وتبرز دور الإبداع في تشكيل الوعي المجتمعي.