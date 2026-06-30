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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حارس مرمى اليابان: لم أقدم ما يكفي لإنقاذ منتخب بلدي من الهزيمة

اليابان والبرازيل
اليابان والبرازيل
رباب الهواري

حمّل حارس مرمى منتخب اليابان، زيون سوزوكي، نفسه جانبًا من مسؤولية خسارة منتخب بلاده أمام البرازيل بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه لم ينجح في تقديم التصديات التي كان فريقه بحاجة إليها خلال اللحظات الحاسمة من اللقاء.

وأكد سوزوكي، في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة، أنه يشعر بحزن شديد بسبب الخروج من البطولة، موضحًا أن المنتخب الياباني قاتل حتى صافرة النهاية، لكنه لم يتمكن من تحقيق النتيجة التي كان يأملها اللاعبون والجماهير.

وقال إن تقبل الهزيمة ليس بالأمر السهل، خاصة بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق طوال المباراة، مشيرًا إلى أن مرارة الإقصاء ستظل عالقة في الأذهان لفترة طويلة.

تفوق برازيلي في الشوط الثاني

وأوضح الحارس الياباني أن منتخب بلاده قدم شوطًا أول مميزًا ونجح في التقدم بالنتيجة، إلا أن المنتخب البرازيلي ظهر بصورة مختلفة بعد الاستراحة، وفرض سيطرته على مجريات اللقاء حتى تمكن من قلب النتيجة لصالحه.

وأضاف أن الفريق لم ينجح في الحفاظ على تقدمه، معترفًا بأنه كان يتمنى التصدي للهدفين اللذين استقبلهما مرماه، معتبرًا أنه يتحمل جزءًا من المسؤولية عن تلك النتيجة.

عهد بمواصلة التطور

وأشار سوزوكي إلى أن مستواه لا يزال بحاجة إلى المزيد من التطور، مؤكدًا أنه لم يقدم الأداء الذي ينتظره من نفسه، وأنه يسعى للاستفادة من هذه التجربة من أجل تحسين قدراته خلال المرحلة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المشاركة في كأس العالم تمثل محطة مهمة في مسيرته، وأن الخروج المؤلم من البطولة سيكون دافعًا لمواصلة العمل والاجتهاد، معربًا عن ثقته في أن الفرصة ستتجدد مستقبلًا، وأنه سيحول هذه التجربة الصعبة إلى حافز يساعده على العودة بصورة أقوى في الاستحقاقات المقبلة، بينما واصل المنتخب البرازيلي مشواره نحو دور الـ16 بعد انتصار مستحق، منتظرًا الفائز من مواجهة النرويج وكوت ديفوار.

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