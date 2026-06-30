بدء اختبارات المتقدمين لشغل 350 فرصة عمل بالزراعية الموسمية بالخارج

بدأت وزارة العمل، إجراءات الاختبارات النظرية للشباب الذين تقدموا لشغل 350 فرصة عمل في مجال العمالة الزراعية الموسمية بالخارج، وذلك بعد انتهاء فترة التقديم الإلكتروني، وفي إطار استكمال مراحل اختيار المرشحين وفقًا للضوابط والمعايير المقررة.

وأكدت الوزارة أن الاختبارات تأتي في إطار الحرص على اختيار العناصر المؤهلة التي تمتلك الخبرات والمهارات المطلوبة، بما يضمن توفير عمالة مصرية مدربة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الخارجي، والحفاظ على السمعة الطيبة للعامل المصري.

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات النظرية تُعد إحدى مراحل التقييم التي يخضع لها المتقدمون، تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات، بما في ذلك الاختبارات العملية والمقابلات، وصولًا إلى اختيار أفضل العناصر المستوفية للشروط المطلوبة.

وكان وزير العمل حسن رداد قد أعلن في وقت سابق عن توفير 350 فرصة عمل للعمالة الزراعية الموسمية بإحدى الدول العربية، بعقد يمتد لمدة عامين، وبراتب شهري قدره 409 دولارات، إلى جانب عدد من المزايا تشمل توفير الإقامة، والتأمين الطبي، ووجبات الطعام، وتذاكر السفر ذهابًا وإيابًا، ويوم راحة أسبوعيًا، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لفتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام الكوادر المصرية، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.