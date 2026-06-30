البنك التجاري الدولي-مصر يتعاون مع جامعة IE العالمية لدعم التميز القيادي والتطوير المهني في مصر

عقد البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB -أكبر بنك قطاع خاص في مصر- اتفاقية شراكة استراتيجية مع جامعة IE العالمية، في خطوة تستهدف تعزيز و تطوير القيادات، والارتقاء ببرامج التعليم التنفيذي، ودعم مسارات النمو والتقدم المهني في السوق المصرية.

وتعكس هذه الاتفاقية رؤية مشتركة للاستثمار في تنمية رأس المال البشري، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز التكامل بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال، ومن خلال توظيف الخبرات الأكاديمية العالمية إلى جانب الخبرات العملية المتخصصة، يسعى البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB وجامعة IE إلى إعداد جيل جديد من القادة المؤهلين لقيادة مسيرة النمو والتحول في مصر والمنطقة.

كما تجسد الشراكة التزامًا مشتركًا بدعم التعلّم مدى الحياة وتطوير الكفاءات المهنية والقيادات الواعدة، عبر تزويدها بالمهارات المستقبلية والمعارف المتخصصة اللازمة للنجاح في اقتصاد قائم على الابتكار والتحول الرقمي.

ومن خلال الجمع بين الخبرة العميقة للبنك التجاري الدولي في القطاع المالي والمصرفي والرؤية الأكاديمية العالمية لجامعة IE ونهجها الريادي في التعليم التنفيذي، ستوفر الشراكة منظومة متكاملة لتبادل الخبرات، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القادة القادرين على مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون البنك التجاري الدولي وجامعة IE في إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات النوعية الرامية إلى تنمية القدرات القيادية وتعزيز مسارات التطوير المهني والتعلّم المستمر.

وتشمل هذه المبادرات برامج التعليم التنفيذي، وفعاليات تبادل المعرفة، والمحاضرات المتخصصة التي يقدمها خبراء دوليون وقادة من مختلف القطاعات، إلى جانب الشهادات المهنية وبرامج إعداد القيادات.

كما تمتد مجالات التعاون لتشمل المبادرات طويلة الأمد التي يتبناها البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB لدعم الشباب وتأهيلهم وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لمستقبل العمل، وتسعى هذه الشراكة إلى بناء جسور فعالة بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية، من خلال توفير تجارب تعليمية وتدريبية ترتبط مباشرة باحتياجات سوق العمل، ومن شأن ذلك تعزيز جاهزية الطلاب والمهنيين للتعامل مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال، وتمكينهم من تطوير الكفاءات المطلوبة للنجاح والتميز في اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وفي هذا السياق، قال محمد السناري رئيس قطاع الموارد البشرية بالبنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB: «تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة تطوير المواهب والقيادات، حيث تجمع بين الخبرات العملية المتراكمة للبنك التجاري الدولي في القطاع المالي والمصرفي والتميز الأكاديمي الذي تنفرد به جامعة IE».

وأضاف: «نؤمن بأن الاستثمار في بناء القدرات القيادية وتمكين الكفاءات بالمهارات المستقبلية اللازمة سيُسهم في إعداد كوادر مؤهلة لقيادة التحول وتحقيق نمو مستدام يدعم تنافسية القطاع المالي على المدى الطويل».

ومن جانبه، قال ويليام دافيلا، الرئيس التنفيذي للعلاقات المؤسسية بجامعة IE: «تشهد المؤسسات اليوم تحولات غير مسبوقة بفعل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتغير متطلبات سوق العمل، وتزايد تعقيد بيئة الأعمال العالمية».

وأكد أنه في ظل هذه المتغيرات، لم يعد التعلم المستمر وتطوير القيادات خيارًا، بل أصبحا ضرورة استراتيجية لتمكين المؤسسات من مواكبة التغيير وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة، ومن هنا تبرز أهمية توفير فرص تعليمية وتطويرية تزوّد المهنيين والقادة بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.



عقد البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB -أكبر بنك قطاع خاص في مصر- اتفاقية شراكة استراتيجية مع جامعة IE العالمية، في خطوة تستهدف تعزيز و تطوير القيادات، والارتقاء ببرامج التعليم التنفيذي، ودعم مسارات النمو والتقدم المهني في السوق المصرية.

وتعكس هذه الاتفاقية رؤية مشتركة للاستثمار في تنمية رأس المال البشري، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز التكامل بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال، ومن خلال توظيف الخبرات الأكاديمية العالمية إلى جانب الخبرات العملية المتخصصة، يسعى البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB وجامعة IE إلى إعداد جيل جديد من القادة المؤهلين لقيادة مسيرة النمو والتحول في مصر والمنطقة.

كما تجسد الشراكة التزامًا مشتركًا بدعم التعلّم مدى الحياة وتطوير الكفاءات المهنية والقيادات الواعدة، عبر تزويدها بالمهارات المستقبلية والمعارف المتخصصة اللازمة للنجاح في اقتصاد قائم على الابتكار والتحول الرقمي.

ومن خلال الجمع بين الخبرة العميقة للبنك التجاري الدولي في القطاع المالي والمصرفي والرؤية الأكاديمية العالمية لجامعة IE ونهجها الريادي في التعليم التنفيذي، ستوفر الشراكة منظومة متكاملة لتبادل الخبرات، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القادة القادرين على مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون البنك التجاري الدولي وجامعة IE في إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات النوعية الرامية إلى تنمية القدرات القيادية وتعزيز مسارات التطوير المهني والتعلّم المستمر.

وتشمل هذه المبادرات برامج التعليم التنفيذي، وفعاليات تبادل المعرفة، والمحاضرات المتخصصة التي يقدمها خبراء دوليون وقادة من مختلف القطاعات، إلى جانب الشهادات المهنية وبرامج إعداد القيادات.

كما تمتد مجالات التعاون لتشمل المبادرات طويلة الأمد التي يتبناها البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB لدعم الشباب وتأهيلهم وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لمستقبل العمل، وتسعى هذه الشراكة إلى بناء جسور فعالة بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية، من خلال توفير تجارب تعليمية وتدريبية ترتبط مباشرة باحتياجات سوق العمل، ومن شأن ذلك تعزيز جاهزية الطلاب والمهنيين للتعامل مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال، وتمكينهم من تطوير الكفاءات المطلوبة للنجاح والتميز في اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وفي هذا السياق، قال محمد السناري رئيس قطاع الموارد البشرية بالبنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB: «تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة تطوير المواهب والقيادات، حيث تجمع بين الخبرات العملية المتراكمة للبنك التجاري الدولي في القطاع المالي والمصرفي والتميز الأكاديمي الذي تنفرد به جامعة IE».

وأضاف: «نؤمن بأن الاستثمار في بناء القدرات القيادية وتمكين الكفاءات بالمهارات المستقبلية اللازمة سيُسهم في إعداد كوادر مؤهلة لقيادة التحول وتحقيق نمو مستدام يدعم تنافسية القطاع المالي على المدى الطويل».

ومن جانبه، قال ويليام دافيلا، الرئيس التنفيذي للعلاقات المؤسسية بجامعة IE: «تشهد المؤسسات اليوم تحولات غير مسبوقة بفعل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتغير متطلبات سوق العمل، وتزايد تعقيد بيئة الأعمال العالمية».

وأكد أنه في ظل هذه المتغيرات، لم يعد التعلم المستمر وتطوير القيادات خيارًا، بل أصبحا ضرورة استراتيجية لتمكين المؤسسات من مواكبة التغيير وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة، ومن هنا تبرز أهمية توفير فرص تعليمية وتطويرية تزوّد المهنيين والقادة بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.