قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مات بلدغـ ـة ثعبان.. القصة الكاملة لمصرع طفل أثناء مساعدة والده في الحقل بالشرقية
مفاجأة .. الذهب يغيّر المسار ويسجل ارتفاعا في الأسعار اليوم| تفاصيل
النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل
صدام أفريقي ومواجهة أوروبية.. مواعيد مباريات اليوم 30-6-2026 في كأس العالم
انطلاق الجلسة العامة للنواب لاستكمال مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل
نصب على مواطنين.. القبض على أدمن صفحة لبيع الهواتف المحمولة على الإنترنت
الرئيس السيسي يهنىء الكونغو الديمقراطية بذكرى العيد القومي والصومال بذكرى يوم تأسيس الجمهورية
قرارات عاجلة من التعليم لضبط عملية التحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع الولايات المتحدة في الدوحة.. ولا خطط للقاء المسئولين الأمريكيين
رحلوا إلى غير رجعة.. وزير الداخلية الأمريكي يرقص فرحاً بخروج إيران من كأس العالم
عامر العمايرة: فوز المغرب على هولندا يقفز بـ أسود الأطلس إلى المركز السادس عالميًا
اليوم.. ترتيبات رسمية وشعبية لاستقبال المنتخب الأردني في مطار الملكة علياء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البنك التجاري الدولي-مصر يتعاون مع جامعة IE العالمية لدعم التميز القيادي والتطوير المهني في مصر

التجارى الدولى
التجارى الدولى
أحمد عبد القوى

عقد البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB -أكبر بنك قطاع خاص في مصر- اتفاقية شراكة استراتيجية مع جامعة IE العالمية، في خطوة تستهدف تعزيز و تطوير القيادات، والارتقاء ببرامج التعليم التنفيذي، ودعم مسارات النمو والتقدم المهني في السوق المصرية.

وتعكس هذه الاتفاقية رؤية مشتركة للاستثمار في تنمية رأس المال البشري، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز التكامل بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال، ومن خلال توظيف الخبرات الأكاديمية العالمية إلى جانب الخبرات العملية المتخصصة، يسعى البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB وجامعة IE إلى إعداد جيل جديد من القادة المؤهلين لقيادة مسيرة النمو والتحول في مصر والمنطقة.

كما تجسد الشراكة التزامًا مشتركًا بدعم التعلّم مدى الحياة وتطوير الكفاءات المهنية والقيادات الواعدة، عبر تزويدها بالمهارات المستقبلية والمعارف المتخصصة اللازمة للنجاح في اقتصاد قائم على الابتكار والتحول الرقمي.

ومن خلال الجمع بين الخبرة العميقة للبنك التجاري الدولي في القطاع المالي والمصرفي والرؤية الأكاديمية العالمية لجامعة IE ونهجها الريادي في التعليم التنفيذي، ستوفر الشراكة منظومة متكاملة لتبادل الخبرات، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القادة القادرين على مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون البنك التجاري الدولي وجامعة IE في إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات النوعية الرامية إلى تنمية القدرات القيادية وتعزيز مسارات التطوير المهني والتعلّم المستمر.

وتشمل هذه المبادرات برامج التعليم التنفيذي، وفعاليات تبادل المعرفة، والمحاضرات المتخصصة التي يقدمها خبراء دوليون وقادة من مختلف القطاعات، إلى جانب الشهادات المهنية وبرامج إعداد القيادات.

كما تمتد مجالات التعاون لتشمل المبادرات طويلة الأمد التي يتبناها البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB لدعم الشباب وتأهيلهم وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لمستقبل العمل، وتسعى هذه الشراكة إلى بناء جسور فعالة بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية، من خلال توفير تجارب تعليمية وتدريبية ترتبط مباشرة باحتياجات سوق العمل، ومن شأن ذلك تعزيز جاهزية الطلاب والمهنيين للتعامل مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال، وتمكينهم من تطوير الكفاءات المطلوبة للنجاح والتميز في اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وفي هذا السياق، قال محمد السناري رئيس قطاع الموارد البشرية بالبنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB: «تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة تطوير المواهب والقيادات، حيث تجمع بين الخبرات العملية المتراكمة للبنك التجاري الدولي في القطاع المالي والمصرفي والتميز الأكاديمي الذي تنفرد به جامعة IE».

وأضاف: «نؤمن بأن الاستثمار في بناء القدرات القيادية وتمكين الكفاءات بالمهارات المستقبلية اللازمة سيُسهم في إعداد كوادر مؤهلة لقيادة التحول وتحقيق نمو مستدام يدعم تنافسية القطاع المالي على المدى الطويل».

ومن جانبه، قال ويليام دافيلا، الرئيس التنفيذي للعلاقات المؤسسية بجامعة IE: «تشهد المؤسسات اليوم تحولات غير مسبوقة بفعل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتغير متطلبات سوق العمل، وتزايد تعقيد بيئة الأعمال العالمية».

وأكد أنه في ظل هذه المتغيرات، لم يعد التعلم المستمر وتطوير القيادات خيارًا، بل أصبحا ضرورة استراتيجية لتمكين المؤسسات من مواكبة التغيير وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة، ومن هنا تبرز أهمية توفير فرص تعليمية وتطويرية تزوّد المهنيين والقادة بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.
 

عقد البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB -أكبر بنك قطاع خاص في مصر- اتفاقية شراكة استراتيجية مع جامعة IE العالمية، في خطوة تستهدف تعزيز و تطوير القيادات، والارتقاء ببرامج التعليم التنفيذي، ودعم مسارات النمو والتقدم المهني في السوق المصرية.

وتعكس هذه الاتفاقية رؤية مشتركة للاستثمار في تنمية رأس المال البشري، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز التكامل بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال، ومن خلال توظيف الخبرات الأكاديمية العالمية إلى جانب الخبرات العملية المتخصصة، يسعى البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB وجامعة IE إلى إعداد جيل جديد من القادة المؤهلين لقيادة مسيرة النمو والتحول في مصر والمنطقة.

كما تجسد الشراكة التزامًا مشتركًا بدعم التعلّم مدى الحياة وتطوير الكفاءات المهنية والقيادات الواعدة، عبر تزويدها بالمهارات المستقبلية والمعارف المتخصصة اللازمة للنجاح في اقتصاد قائم على الابتكار والتحول الرقمي.

ومن خلال الجمع بين الخبرة العميقة للبنك التجاري الدولي في القطاع المالي والمصرفي والرؤية الأكاديمية العالمية لجامعة IE ونهجها الريادي في التعليم التنفيذي، ستوفر الشراكة منظومة متكاملة لتبادل الخبرات، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القادة القادرين على مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون البنك التجاري الدولي وجامعة IE في إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات النوعية الرامية إلى تنمية القدرات القيادية وتعزيز مسارات التطوير المهني والتعلّم المستمر.

وتشمل هذه المبادرات برامج التعليم التنفيذي، وفعاليات تبادل المعرفة، والمحاضرات المتخصصة التي يقدمها خبراء دوليون وقادة من مختلف القطاعات، إلى جانب الشهادات المهنية وبرامج إعداد القيادات.

كما تمتد مجالات التعاون لتشمل المبادرات طويلة الأمد التي يتبناها البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB لدعم الشباب وتأهيلهم وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لمستقبل العمل، وتسعى هذه الشراكة إلى بناء جسور فعالة بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية، من خلال توفير تجارب تعليمية وتدريبية ترتبط مباشرة باحتياجات سوق العمل، ومن شأن ذلك تعزيز جاهزية الطلاب والمهنيين للتعامل مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال، وتمكينهم من تطوير الكفاءات المطلوبة للنجاح والتميز في اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وفي هذا السياق، قال محمد السناري رئيس قطاع الموارد البشرية بالبنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB: «تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة تطوير المواهب والقيادات، حيث تجمع بين الخبرات العملية المتراكمة للبنك التجاري الدولي في القطاع المالي والمصرفي والتميز الأكاديمي الذي تنفرد به جامعة IE».

وأضاف: «نؤمن بأن الاستثمار في بناء القدرات القيادية وتمكين الكفاءات بالمهارات المستقبلية اللازمة سيُسهم في إعداد كوادر مؤهلة لقيادة التحول وتحقيق نمو مستدام يدعم تنافسية القطاع المالي على المدى الطويل».

ومن جانبه، قال ويليام دافيلا، الرئيس التنفيذي للعلاقات المؤسسية بجامعة IE: «تشهد المؤسسات اليوم تحولات غير مسبوقة بفعل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتغير متطلبات سوق العمل، وتزايد تعقيد بيئة الأعمال العالمية».

وأكد أنه في ظل هذه المتغيرات، لم يعد التعلم المستمر وتطوير القيادات خيارًا، بل أصبحا ضرورة استراتيجية لتمكين المؤسسات من مواكبة التغيير وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة، ومن هنا تبرز أهمية توفير فرص تعليمية وتطويرية تزوّد المهنيين والقادة بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.

تجارى دولى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب؟|التعليم توضح

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

سعر الجنيه

1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء أول يوليو 2026؟.. الوزارة تكشف حقيقة زيادة الشرائح المنزلية

نورهان قاتلة والدتها

تابت وكانت صائمة.. محامية تكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل إعدام فتاة بورسعيد

هبة مجدي

سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان

ترشيحاتنا

أرشيفية

الزراعة: إجراءات استباقية لحماية المحاصيل من التغيرات المناخية وزيادة الصادرات

أرشيفية

الأكاديمية العربية تحصد المركز الثالث عالميًا في كأس العالم للروبوتات المائية بكندا

أحمد حمدي

أحمد حمدي: عام حكم الإخوان كان العام الأسود.. والشباب بحاجة لمعرفة ما جرى

بالصور

أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالشرقية يحصدون 26 ميدالية في بطولات الجمهورية للجودو

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

الشرقية.. استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟

ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟
ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟
ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟

فيراري F40 الأسطورية تستعد لتحطيم رقم قياسي جديد

فيراري F40 ميشيلوتو
فيراري F40 ميشيلوتو
فيراري F40 ميشيلوتو

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد