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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في إنجاز مؤسسي جديد.. الاستثمار القومي يجتاز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية "ISO 9001:2015" دون أية ملاحظات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

في إنجاز مؤسسي جديد يؤكد كفاءة المنظومة المالية الحكومية، وبشكل يتوازى مع جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لاستعادة دوره التنموي  باعتباره الذراع التنموي للدولة.

نجح بنك الاستثمار القومي في اجتياز أعمال المراجعة الخارجية الدورية لنظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية (ISO 9001:2015) في مجال "جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية".


وجاء هذا النجاح الاستثنائي دون تسجيل أية حالات عدم مطابقة أو ملاحظات تستدعي إجراءات تصحيحية، مما يرسخ مطابقة البنك الكاملة للمعايير الدولية المعتمدة، ويأتي ذلك تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز، تحت رعاية الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، بما يعكس الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإدارة الداعمة للتنمية الاقتصادية.

وكانت شركة «Bureau Veritas» العالمية قد تولت إجراء أعمال المراجعة الخارجية، حيث أكدت في تقريرها الرسمي استمرار فاعلية نظام إدارة الجودة بالبنك وتوافقه مع المتطلبات الدولية، موصيةً باستمرار اعتماد الشهادة.

وقد أشاد فريق المراجعة بعدة محاور تميزت بها بيئة العمل داخل البنك، جاء في مقدمتها تطبيق رقابة داخلية صارمة من خلال خطة مراجعات مكثفة لتعزيز المتابعة على مختلف العمليات، إلى جانب الاستثمار المستمر في العنصر البشري عبر تنفيذ برامج تدريبية شاملة لكافة القطاعات، بالإضافة إلى تفعيل المتابعة الميدانية الدورية، وتبني التحسين المستمر كمنهجية عمل تتكامل فيها خطط التخطيط الاستراتيجي مع إدارة المخاطر.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، بأن هذا النجاح يمثل خطوة جوهرية ضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي باعتباره الذراع التنموي للدولة، مشيرًا إلى أن العمل مستمر لتحديث منظومة العمل وتطوير آليات الحوكمة وإدارة المخاطر بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة الاستثمارات الحكومية.
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جهود التطوير امتدت بقوة لتشمل التوسع في التحول الرقمي، وتحديث البنية التكنولوجية، وصقل مهارات الكوادر البشرية، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه الشهادة الدولية يعكس الالتزام المستدام بتقديم خدمات مالية رفيعة المستوى تدعم التنمية الشاملة والشفافية.

من جانبه، أكد السيد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تجديد شهادة الجودة العالمية هو تتويج حقيقي لجهود التطوير المستمر، ودَفعة قوية لمسيرة البنك نحو التميز والاستدامة. 


وأوضح أن البنك ماضٍ بقوة في تحديث أنظمته التشغيلية والإدارية لتعزيز جودة خدماته، ودعم دوره التنموي المحوري في تمويل المشروعات القومية والتمويل التنموي .


وفي سياق متصل، أوضح سيد زكريا البهي، مساعد العضو المنتدب لشئون الائتمان والتمويل ورئيس لجنة الأيزو، أن اجتياز المراجعة الدورية بنجاح وبسجل خالٍ تمامًا من الملاحظات هو ثمرة عمل جماعي دءوب وتنسيق مستمر بين كافة قطاعات البنك. وأشار إلى أن منظومة الجودة تحولت إلى جزء أصيل من ثقافة العمل اليومية للموظفين، وهو ما أكده التقرير الرسمي لشركة «Bureau Veritas» والذي يعكس مستوى النضج المؤسسي الفائق للبنك.


الجدير بالذكر أن بنك الاستثمار القومي قد تأسس بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980، بهدف تمويل كافة المشروعات المدرجة في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، سواء عبر المساهمة في رءوس أموال تلك المشروعات أو مدها بالقروض ومتابعة تنفيذها. ويُعد البنك حاليًا أحد أهم  أذرع التمويل التنموي  للدولة الموكل إليها بناء بنية أساسية ضخمة، وتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة.

بنك الاستثمار القومي المنظومة المالية الحكومية إعادة الهيكلة الإستثمارات القومية وزارة التخطيط

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