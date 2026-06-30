محافظ البحر الأحمر يعقد اجتماعاً لبحث مشروعات "تنمية الصعيد" والتوسع في زراعة الجوجوبا

​عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة ودراسة مجموعة من الطلبات والمشروعات المقدمة من هيئة تنمية الصعيد، والتي تستهدف دفع عجلة التنمية المستدامة والاستثمار .

​وشهد الاجتماع حضور، رئيس حي جنوب،ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بالإضافة إلى ممثلى التخطيط العمراني بالديوان العام، ومدير الإدارة الهندسية بالمدينة، ومدير إدارة الشئون الإدارية بالديوان العام، وذلك لتقديم التقارير الفنية والهندسية اللازمة حول الأراضي والمشروعات المطروحة من قبل الهيئة.

​واستهدف الاجتماع، دراسة الطلب المقدم من هيئة تنمية الصعيد بشأن تخصيص أرض المرحلة الرابعة بمزرعة الجوجوبا، والتي تعد أحد المشروعات الزراعية الواعدة ، لإنتاج الزيوت الحيوية والحد من التصحر.

​كما تطرق الدكتور وليد البرقي، إلى مناقشة طلب الهيئة لتخصيص مساحة أرض جديدة في مدينة رأس غارب، وذلك بهدف استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً في التوسع في زراعة نبات الجوجوبا، تعظيماً للاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

​ولم يقتصر الاجتماع على الجانب الزراعي؛ بل امتد ليشمل القطاع الصناعي والحرفي، حيث تم استعراض مقترح الهيئة لإقامة مجمع متكامل للصناعات الحرفية بمدينة الغردقة، بهدف دعم أصحاب الحرف اليدوية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

​وفي لفتة تعكس الاهتمام بالبعد البيئي، وجه الدكتور وليد البرقي بضرورة قيام هيئة تنمية الصعيد بالتنسيق العاجل والفوري مع قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، لإعداد دراسة تقييم أثر بيئي شاملة للمشروعات المزمع إقامتها في رأس غارب.

​وشدد محافظ البحر الأحمر، على أن الدراسة يجب أن تركز بشكل خاص على مدى تأثير التوسع الزراعي الجديد على مسارات الطيور المهاجرة في منطقة رأس غارب، نظراً للطبيعة الحساسة للمنطقة التي تضم واحدة من أكبر مزارع طاقة الرياح .

​وأكد البرقي في ختام الاجتماع على أهمية تحقيق التوازن الكامل بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، مستطرداً أن التنسيق المسبق يضمن عدم حدوث أي تعارض بين التوسع الزراعي ومزارع طاقة الرياح، حفاظاً على صدارة المحافظة في إنتاج الطاقة النظيفة وحماية التنوع البيولوجي.