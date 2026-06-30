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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني يعلن رفع الانفاق الدفاعي بزيادة قدرها 15 مليار جنيه استراليني

رئيس الوزراء البريطاني يعلن رفع الانفاق الدفاعي بزيادة قدرها 15 مليار جنيه استراليني
رئيس الوزراء البريطاني يعلن رفع الانفاق الدفاعي بزيادة قدرها 15 مليار جنيه استراليني
أ ش أ

كشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر النقاب عن رفع الانفاق الدفاعي بزيادة قدرها 15 مليار جنيه استراليني، واصفا تلك الخطوة بأنها "الخيار الصحيح للبلاد".

وقال ستارمر - في كلمة له أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الثلاثاء/ - إنه "بموجب خطة الاستثمار الدفاعية الجديدة، فإننا سنزيد الانفاق الدفاعي بزيادة قدرها 15 مليار جنيه استراليني؛ محققين بذلك رقما قياسيا جديدا لإنفاق 300 مليار جنيه استراليني تقريبا على مدار الأربعة أعوام القادمة لدعم قواتنا المسلحة وتعزيز أمننا القومي".

وأضاف رئيس الحكومة البريطانية أن "هذه الخطة تمثل تقييمنا الأمثل لما تحتاجه البلاد لمواجهة اللحظة الحالية، وهي أساس، أعلم أن خليفتي في رئاسة الوزراء، سيقوم بالبناء عليه".

وأكد ستارمر أن هذه الخطة "هي الاختيار الصحيح للبلاد"، كما أنها تعد "الإجراء الحاسم الذي نحتاج إليه في مجال الدفاع بشكل يأتي ضمن قواعدنا المالية، ودون أن نحول مواردنا من الانفاق اليومي على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم".

وأوضح ستارمر أن خطة الاستثمار الدفاعية الجديدة جاءت استنادا إلى "مراجعة الدفاع الاستراتيجي" التي نُشرت العام الماضي والتي حددت القدرات التي تحتاج إليها البلاد لمواجهة العالم المتغير.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رفع الانفاق الدفاعي هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي خطة الاستثمار الدفاعية الجديدة تعزيز أمننا القومي

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