9 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل بترعة نجع حمادي بأسيوط

ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل اليوم الثلاثاء بترعة نجع حمادي بمركز أبوتيج في محافظة أسيوط إلى 9 وفيات من الأطفال وإصابة شخص أخر وجرى نقلهم إلى مستشفى أبوتيج النموذجي.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث سقوط تروسيكل محمل بالأطفال في ترعة نجع حمادي بمركز أبوتيج.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 9 جثث و مصابا وجرى نقلهم إلى مستشفى أبوتيج النموذجي .

ومن جهته انتقل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط الى موقع الحادث لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري في أعمال البحث عن آخرين وزيارة المصاب بمستشفى أبوتيج النموذجي .