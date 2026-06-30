«يا علي جبتلك وكيلي العمل والتضامن».. كواليس لفتة إنسانية في لقاء الثلاثاء الجماهيري بسوهاج

شهد ديوان عام محافظة سوهاج لفتة إنسانية استجابة لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بتلبية مطالب المواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم.

وبتكليف من المحافظ، التقى الدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بأحد الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل مناسبة، وذلك على هامش اللقاء الأسبوعي بالمواطنين.

محافظة سوهاج

جاء ذلك بحضور وكيلي وزارة التضامن الاجتماعي والعمل لبحث حالة الشاب فوراً، ووجه السكرتير المساعد حديثه للمواطن قائلاً: "يا علي، أنا جبتلك وكيل وزارة العمل ووكيل وزارة التضامن، هنوفرلك وظيفة في القطاع الخاص، ومديرية التضامن هتدبرلك مساعدات لحين استقرار أمورك، وهنتابع معاك ومعاهم".

وعندما بادر الشاب بتقديم المستندات التي تثبت صحة موقفه، رد السكرتير المساعد "إحنا كلنا ثقة في المواطن اللي بنقابله ويعرض مشكلته".

يأتي هذا التعامل السريع في إطار سياسة المحافظة القائمة على حسن استقبال المواطنين، وتوفير حلول واقعية وفورية لمشكلاتهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة التنفيذية.