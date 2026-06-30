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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غزة بين تحديات الإغاثة ومساعي التسوية.. تحركات إنسانية وسياسية ترسم ملامح المرحلة المقبلة

غزة
غزة
محمود محسن

في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، تتسارع التحركات الإغاثية والدبلوماسية في محاولة للتخفيف من معاناة السكان وتهيئة الظروف لمرحلة ما بعد الحرب.

 وبين وصول قوافل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح وسط تحديات تعيق دخولها، وطرح مقترحات دولية لإعادة الإعمار وترتيبات أمنية وإدارية جديدة، إلى جانب انعقاد اجتماعات دولية لبحث مستقبل القطاع، تتداخل الجهود الإنسانية مع المسارات السياسية في مشهد يعكس تعقيد الأزمة وتشابك أبعادها الإقليمية والدولية. 

 

مراسل "القاهرة الإخبارية": قافلة زاد العزة الـ224 تحمل أكثر من 3 آلاف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن المعبر استأنف عمله من الجانب الفلسطيني بعد توقف استمر أربعة أيام، ليستقبل دفعة جديدة من المرضى والجرحى الفلسطينيين المتجهين إلى مصر لتلقي العلاج، بالتزامن مع عودة عدد من المتعافين إلى قطاع غزة بعد استكمال علاجهم.

وأوضح قاسم أن الساعات الأولى من اليوم شهدت وصول القافلة رقم 224 من قوافل "زاد العزة" التي ينظمها الهلال الأحمر المصري، محملة بأكثر من ثلاثة آلاف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة إلى القطاع.

وأضاف أن جزءاً كبيراً من الشاحنات عاد دون تفريغ حمولته، في ظل استمرار العراقيل التي تعيق دخول المساعدات، فيما لا تزال مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والخيام والأغطية والمستلزمات الإنسانية مصطفة على الجانب المصري، بانتظار السماح لها بالعبور إلى قطاع غزة.

وثيقة أمريكية لإسرائيل لمنع استئناف الحرب على غزة وبدء إعادة الإعمار

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن هيئة البث الرسمية الإسرائيلية كشفت عن وثيقة تتضمن مقترحاً أمريكياً يدعو إسرائيل إلى المضي في خطة تتعلق بقطاع غزة، حتى في حال عدم التوصل إلى نزع سلاح حركة حماس، مع التركيز على الجوانب الإنسانية والسياسية والأمنية.

وأوضحت أبو شمسية أن الوثيقة تتضمن إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والكهرباء، وإدخال خدمات الجيل الرابع للاتصالات، والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، إلى جانب السماح بإدخال المعدات الطبية وإعادة بناء المستشفى الأوروبي، فضلاً عن إنشاء مناطق تشرف عليها قوة دولية وإدارة تكنوقراط فلسطينية.

وأضافت أن البنود الأمنية تشمل التحضير لنشر قوة سلام دولية، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي، وبدء إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن واشنطن تتوقع موافقة إسرائيلية خطية على الوثيقة لاستكمال تنفيذ الخطة.

مجلس السلام العالمي يعقد اجتماعًا في قبرص لمراجعة مسار الجهود السياسية والإنسانية بشأن غزة

قال عبدالستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" في ليماسول، إن مدينة ليماسول القبرصية تستضيف على مدار يومين اجتماع مجلس السلام الخاص بغزة، في تحرك دولي يهدف إلى بحث ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب، مع التركيز على آليات إعادة إعمار القطاع بعد أشهر من الجمود.

وأوضح بركات أن مراقبين يرون في الاجتماع محطة مهمة إذا نجح في إقرار آليات تنفيذية واضحة لبرامج إعادة الإعمار، وتعزيز التعاون بين الشركاء الدوليين، بما يسهم في تحويل التعهدات السياسية إلى خطوات عملية تدعم الاستقرار وتساعد سكان غزة على الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى التعافي.

وأضاف أن العاصمة القبرصية نيقوسيا تشهد استعدادات لتنظيم احتجاجات رفضاً لاستضافة الاجتماع، إذ تطالب أحزاب ومنظمات مجتمع مدني الحكومة القبرصية بالانسحاب من دعم المجلس، معتبرة أنه يتجاوز دور الأمم المتحدة ويستبعد الفلسطينيين من المشاركة في رسم مستقبلهم.

قطاع غزة الأزمة الإنسانية الحرب السكان الجرحى الفلسطينيين

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