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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات ساوايست اس 07 موديل 2027

ساوايست اس 07 موديل 2027
ساوايست اس 07 موديل 2027
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ساوايست اس 07 موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ساوايست اس 07 موديل 2027، وتنتمي اس 07  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد ساوايست اس 07 موديل 2027

ساوايست اس 07 موديل 2027

تأتي سيارة ساوايست اس 07 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4724 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1720 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم .

محرك ساوايست اس 07 موديل 2027

ساوايست اس 07 موديل 2027

تحصل سيارة ساوايست اس 07 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وعزم دوران  نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات ساوايست اس 07 موديل 2027

زودت سيارة ساوايست اس 07 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها Rear speakers، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما .

ساوايست اس 07 موديل 2027


بالاضافة إلي ان سيارة ساوايست اس 07 موديل 2027 بها، شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب تعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر ساوايست اس 07 موديل 2027

ساوايست اس 07 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ساوايست اس 07 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 390 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ساوايست اس 07 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 530 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة ساوايست اس 07 موديل 2027 اس 07 موديل 2027 أبعاد ساوايست اس 07 محرك ساوايست اس 07 موديل 2027 مواصفات ساوايست اس 07 سعر ساوايست اس 07 موديل 2027

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