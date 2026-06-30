اتحاد منتجي الدواجن: الخسائر تصل لـ40 جنيها في الفرخة الواحدة

أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الدواجن سلعة حية وشديدة المرونة في ارتفاع وانخفاض الأسعار وفقا لآليات العرض والطلب .

وقال ثروت الزيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" لدينا إنتاج كبير وهناك زيادة في الإنتاج تتجاوز الـ 25 % نتيجة انتظام تواجد الاعلاف وقبول المربيين على الدخول في دورات الإنتاج ".



وتابع ثروت الزيني :" هناك تراجع في القوة الشرائية في الأسواق خاصة بعد عيد الأضحى المبارك مما أدى إلى تراجع الأسعار بشكل كبير ".

واكمل ثروت الزيني :" تكلفة كيلو الفراخ من 65 لـ 70 جنيه جنيه للمستهلك وسعر كيلو الدواجن في المزرعة بـ 58 جنيه وهناك خسائر كبيرة بالمنسبة للمربين ".

وتابع ثروت الزيني :" يجب ان يتم بيع المنتج بشعر جيد للمستهلك وتوفير سعر جيد للمنتج كي يستمر في الإنتاج "، مضيفا:" خسائر الدواجن تصل لـ 40 جنيه في الفرخة الواحدة ".

