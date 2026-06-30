بالصور | محافظ الغربية : لا عودة للتراكمات التاريخية .. والمتابعة اليومية مستمرة حتى تحقيق نقلة حقيقية في مستوى النظافة

واصل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، متابعته الميدانية المكثفة لأعمال رفع المخلفات والتراكمات التاريخية بمدينة المحلة الكبرى، في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تواصل العمل بكامل طاقتها لإعادة المظهر الحضاري لشوارع المدينة والقضاء على بؤر القمامة بشكل نهائي.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات المكبرة التي نُفذت اليوم عن رفع إجمالي ٢٦٥ طنًا من القمامة والمخلفات والتراكمات التاريخية، حيث تم رفع ١٤٠ طنًا من نطاق حي أول المحلة، شملت مناطق الرجبي، وأبو راضي، وأبو شاهين، كما تم رفع ٧٥ طنًا من نطاق حي ثان المحلة، شملت شارع الجمهورية، والسبع بنات، ونعمان الأعصر، وشارع عبد الناصر، وخلف بلازا، وسكة قطور، بالإضافة إلى رفع ٥٠ طنًا من مركز المحلة، شملت الجابرية – محلة أبو علي، ولشبيش – كفر حجازي، وذلك من خلال الدفع بمعدات النظافة وسيارات النقل واللودرات للتعامل الفوري مع تجمعات المخلفات ورفعها أولًا بأول.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية أن حملات النظافة مستمرة بشكل يومي، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان عدم عودة التراكمات التاريخية، مشددًا على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بؤر للمخلفات، تنفيذًا لخطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين البيئة والمظهر الحضاري بمدينة المحلة الكبرى.