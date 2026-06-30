مسؤول مبادرة محو الأمية بقرية الحجايزة : وفرنا الكتب والجوائز مجانًا

أكد أحمد الجندي، مسؤول مبادرة محو الأمية بقرية الحجايزة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أن المبادرة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في محو أمية 173 مواطنًا ومواطنة من أبناء القرية، معظمهم من السيدات كبيرات السن، مشيرًا إلى أن المشروع تحول من فكرة بسيطة إلى نموذج مجتمعي ناجح يسهم في تغيير حياة المواطنين واستعادة حقهم في التعليم.

وقال أحمد الجندي، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن المبادرة بدأت قبل نحو ثلاث سنوات من خلال مجموعة من شباب القرية الذين سعوا إلى تقديم خدمة مجتمعية حقيقية لأهالي المنطقة، موضحًا أن البداية كانت مع نحو 20 دارسة، نجحت 18 منهن في الحصول على شهادات محو الأمية، قبل أن يستكمل عدد منهن مراحل التعليم الإعدادي.

وأضاف أحمد الجندي، أن المبادرة لا تقتصر على محو الأمية فقط، بل تمتد إلى دعم الدارسين الراغبين في استكمال تعليمهم، حيث تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإلحاق عدد من الخريجات بالمرحلة الإعدادية، لافتًا إلى وجود سيدات يدرسن حاليًا بالصفين الأول والثاني الإعدادي رغم تجاوز أعمار بعضهن الستين عامًا، موضحًا أن القائمين على المبادرة يتحملون جميع التكاليف الخاصة بالدارسين، بدءًا من الأدوات الدراسية وحتى الجوائز التشجيعية، بهدف تحفيز المواطنين على الالتحاق بالفصول التعليمية والاستمرار فيها.

تشغيل الشباب من أبناء القرية

وتابع: "المبادرة اعتمدت على تشغيل الشباب من أبناء القرية، من خلال تكليف كل شاب أو فتاة بجمع عدد من الأميين وتعليمهم مقابل فرصة عمل، وهو ما ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين وانتشار الفكرة بشكل كبير داخل القرية".