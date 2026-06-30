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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

برسالة وطنية.. هبة عبد الغني تستحضر ذكريات 30 يونيو

الفنانة هبة عبد الغني
الفنانة هبة عبد الغني
أوركيد سامي

حرصت الفنانة هبة عبد الغني على الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، مسترجعة ذكريات مشاركتها في هذا الحدث الوطني العظيم، الذي شكل نقطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، مؤكدة اعتزازها وفخرها بالمشاركة مع ملايين المصريين في مختلف أنحاء الجمهورية.

ونشرت هبة عبد الغني، عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة استحضرت خلالها أجواء ذلك اليوم، معبرة عن تقديرها لما تمثله ثورة 30 يونيو من قيمة وطنية، إذ كتبت:

"٣٠ يونيو ٢٠١٣.. كان يوم عظيم.. فخورة إني شاركت فيه مع ملايين المصريين في كل شوارع جمهورية مصر العربية في فترة من أخطر وأعقد الفترات اللي عدت على تاريخ مصر الحديث.. ثورة الشعب المصري العظيم الواعي بالفطرة، حراس مصر الأصليين.. تحيا مصر أبد الدهر.. آمين."

وأثار المنشور  تفاعلا واسعا بين متابعيها، الذين حرصوا على مشاركة تعليقاتهم، مؤكدين اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية، ومشيدين بكلماتها التي عكست مشاعر الفخر والانتماء.


جدير بالذكر أن الفنانة هبة عبد الغني حققت نجاحا لافتا خلال الموسم الرمضاني الماضي، من خلال تجسيدها شخصية "سناء" ضمن أحداث مسلسل "رأس الأفعى"، والتي نالت إشادات واسعة من الجمهور والنقاد.

كما يعرض لها حاليا أحدث أعمالها الدرامية بعنوان "أندر إيدج" عبر منصة شاهد، حيث تجسد خلال الأحداث شخصية "رباب".

وتدور أحداث المسلسل حول خمس فتيات مراهقات في المرحلة الثانوية، مستعرضا التحديات والضغوط النفسية والاجتماعية التي يواجهنها، إلى جانب مناقشة قضايا الهوية، وتكوين الشخصية، والعلاقات الأسرية والصداقات، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياة الشباب ومستقبلهم، في إطار درامي اجتماعي مشوق يهدف إلى تقديم صورة واقعية لعالم المراهقين.


ويشارك في بطولة المسلسل جيسيكا حسام الدين، وعمرو وهبة، وريم المصري، وجيدا منصور، وجودي مسعود، وأحمد فهيم، وهبة عبد الغني، وأحمد الرافعي، وسماء إبراهيم، وفرح يوسف، وعبد الله أشرف، إلى جانب نخبة من الوجوه الشابة،إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار مينا بباوي ومحمد السوري، وإنتاج مها سليم، وإخراج يحيى إسماعيل.

الفنانة هبة عبد الغني اخبار الفن نجوم الفن

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