حبس 6 من تجّار المخدرات في أكتوبر

قرّرت جهات التحقيق حبس 6 من تجار المخدرات في أكتوبر 4 أيام .

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة .

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو ( 6 عاطليه"لـ 5 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بالجيزة ) وضبط بحوزتهم (كمية لمخدرى "الآيس ، البودر" – سلاح أبيض) ، وبمواجهتهم اعترف 4 منهم بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والإثنين الآخرين من عملائهم "متعاطى المواد المخدرة" .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.