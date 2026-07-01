نيافة الأنبا زوسيما يترأس الاجتماع الدوري للآباء الكهنة بإيبارشية أطفيح وتوابعها

أُقيم، مساء أمس، اجتماع مجمع كهنة إيبارشية أطفيح، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما، أسقف أطفيح وتوابعها.

تاريخ صوم الرسل

وقد بدأ الاجتماع بالصلاة، ثم تهنئة الآباء الذين يحتفلون بأعياد سيامتهم خلال هذا الشهر، تلاها محاضرة عن تاريخ صوم الرسل ألقاها القس رويس رأفت، ثم عرض القس دوماديوس جرجس تقريرًا عن خدمة معهد الرعاية بالإيبارشية للعام الدراسي ٢٠٢٥–٢٠٢٦، كما عرض القس ميصائيل عدلي تقريرًا عن مؤتمر لجنة الأسرة المجمعية لخدمة الرجال.

كما استعرض القس استفانوس فوزي، مسؤول لجنة السكرتارية، مع الآباء بعض الإجراءات الضرورية لانتظام العمل الإداري بمكتب المطرانية.

وقبل أن يُختتم اللقاء بالصلاة، وجّه الأنبا زوسيما بالاهتمام بالنهوض بخدمة ورعاية الأسرة، كما لفت إلى ضرورة ضبط روحانية نهضة السيدة العذراء المزمع إقامتها خلال صوم السيدة العذراء المقبل.