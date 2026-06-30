مصرع شخص أسفل عجلات قطار بمزلقان الكوم الأحمر في الجيزة

لقي شخص مصرعه، اليوم، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان الكوم الأحمر بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث دهس بمزلقان الكوم الأحمر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص أن أحد الأشخاص تعرض للدهس أسفل عجلات القطار، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة لتولي التحقيق وكشف ملابسات الحادث.