بعد بكاءه على الهواء.. محمد حماقي: لم أرغب فى التأثير على الناس بقصتي الشخصية

كشف المطرب محمد حماقي سبب تأخره في الحديث عن القصة الحقيقية وراء أغنية "ما بلاش"، مؤكدا أنه تعمد عدم الكشف عن تفاصيلها في البداية حتى يترك للجمهور حرية تفسيرها بعيدا عن تجربته الشخصية.

وقال محمد حماقي فى تصريحات على إحدى المنصات، إنه لم يكن يرغب في التأثير على الجمهور أو حصر الأغنية في معنى واحد، موضحا: "الحقيقة أنا حكيت القصة بعد ما خلاص خالص، يعني ما كنتش عايز أؤثر على الناس بقصتي الشخصية، وما كنتش عايز أحاصر الأغنية في فكرة واحدة".

وأضاف أن لكل مستمع الحق في أن يعيش الأغنية بطريقته الخاصة، قائلا: "كل واحد بيسمع الأغنية زي ما بيحس هو، مش لازم يسمعها زي ما أنا حكيت قصتها، وخصوصا الأغاني اللي فيها حالة خاصة".

وأكد حماقي أن أغنية "ما بلاش" تعد من الأعمال القليلة التي استوحاها من تجربة عاشها بالفعل، مشيرا إلى أن معظم الأغنيات التي قدمها طوال مشواره الفني لا تعبر عن مواقف شخصية، وإنما يؤديها كممثل يجسد مشاعرها.

وأضاف: "ما بلاش عندي قصة حقيقية فيها، لكن مش كل الأغاني كده، يعني أغلب الأغاني اللي بغنيها مش لازم أكون عشت تجربتها، أنا بمثل تجربتها، ودايما بقول إن المغني أصلا هو ممثل".

محمد حماقي يتاثر بعد الحديث عن والده

وقد تأثر الفنان محمد حماقي بشدة أثناء حديثه عن والده الراحل، حيث لم يتمالك دموعه وهو يستعيد ذكرياته معه، مؤكدًا أن رحيله لا يزال يترك فراغًا كبيرًا في حياته.

وخلال لقاء مع "بيلبورد"، تحدث حماقي عن الصفات التي ميزت والده، قائلًا: «أبويا مكنش في حد زيه، وبشهادة كل اللي حواليه كان حنون جدًا وذكي جدًا، وحتى في تربيتنا عمري ما زعلت منه، ولما كان بيعاقبني كان بيختار طريقة تخليني أتعلم، ومفتكرش إني في يوم حسيت إن أبويا كان قاسي».

وأضاف أن والده كان يحرص دائمًا على مصلحته ويحيطه بالاهتمام والرعاية، دون أن يفرض سلطته بأسلوب يثير الخوف، موضحًا: «كنت بحس دايمًا إنه خايف عليا وبيفكر في مصلحتي، لكنه عمره ما فرض سلطته عليا بشكل يخوفني، وكان بيسمعني كويس جدًا، حتى وأنا صغير، ولو اتكلمت في حاجة بسيطة كان بيهتم بيها وكأنها مهمة جدًا».