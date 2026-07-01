قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يقرر عدم استئناف الحملة العسكرية.. وكوشنر وويتكوف يجريان محادثات إيجابية
للمرة الثانية.. الرئيس الأوكراني يعلن استهداف مصفاة أوفا النفطية الروسية
في انتظار موافقة نتنياهو.. سموتريتش: خطة جديدة لإنشاء 3 مستوطنات في غزة
وزير الري يتابع خطة إنشاء منظومة “صاولات” لحجز ورد النيل والمخلفات العائمة
وزيرة التضامن تلتقي رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وتناقش معه برنامج مودة
غرق شاب من سوهاج بترعة الدلتا الجديدة جنوب الحمام.. واستغاثة عاجلة للغطاسين
القبض على سيدة ادعت وفاة طليقها وتصطحب طفليها للمقابر.. وهذه عقوبتها بالقانون
الطماطم تتراجع 3 جنيهات والبامية تقفز أكثر من 14 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الخضروات اليوم
موسم الرحيل يقترب .. عروض سعودية ضخمة تربك حسابات الأهلي | إيه الحكاية؟
كيف يتحقق الأدب مع الله؟ علي جمعة يكشف الطريقة
وزير الدفاع الأوكراني: أمامنا من 6 إلى 9 أشهر لتحقيق تفوق عسكري على روسيا
كواليس اللحظات الأخيرة بحياة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد استشهاده في حريق منشأة ناصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى رحيله .. عزت أبو عوف.. من سماعات الطب إلى أضواء السينما

في ذكرى رحيله .. عزت أبو عوف.. من سماعات الطب إلى أضواء السينما
في ذكرى رحيله .. عزت أبو عوف.. من سماعات الطب إلى أضواء السينما
أ ش أ

تحل اليوم الذكرى السابعة لرحيل الفنان والموسيقار عزت أبو عوف، أحد أبرز الوجوه التي تركت بصمة خاصة في تاريخ الفن المصري والعربي. فلم يكن مجرد ممثل ناجح، بل كان نموذجا للفنان المثقف الذي جمع بين الطب والموسيقى والتمثيل والإدارة الثقافية، واستطاع على مدار عقود أن يحافظ على صورته الراقية وحضوره الهادئ في قلوب الجمهور.

ولد محمد عزت أحمد شفيق أبوعوف في 21 أغسطس 1948 بالقاهرة ، داخل أسرة عرفت بعشقها للفن والثقافة ، كان والده الموسيقار أحمد شفيق أبوعوف أحد أبرز المتخصصين في الموسيقى العربية، وشغل مناصب أكاديمية مهمة، الأمر الذي جعل الموسيقى جزءا أصيلا من حياة الأسرة.

ورغم شغفه المبكر بالفن، التحق بكلية الطب استجابة لرغبة والده، وتخرج طبييا، ثم مارس المهنة لعدة سنوات. إلا أن شغفه الحقيقي بالموسيقى ظل يرافقه، فدرس العزف والموسيقى، وانضم إلى عدد من الفرق الموسيقية، من بينها فرقة "ليه بيتي شات" ، وهي واحدة من أشهر فرق الروك والموسيقى الغربية في مصر خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضى ، وذلك قبل أن يبدأ مرحلة جديدة في حياته الفنية .

وفي أواخر سبعينيات القرن الماضي ، أسس أبوعوف مع شيقاته منى ، مها ، منال وميرفت فرقة "فور إم" ، التي قدمت لونا موسيقيا مختلفا جمع بين الغناء والاستعراض ، وحققت نجاحا واسعا خلال الثمانينيات ، وقدمت عددا من الألبومات والأغاني التي لاقت رواجا كبيرا ، من بينها "الليلة الكبيرة " ، "مغنواتي" ،"دبدوبة التخينة" ، و"لا عجبه كده ولا كده "، كما شاركت في أعمال سينمائية واستعراضية، وأسهمت في اكتشاف عدد من المواهب، من أبرزهم المطرب محمد فؤاد ، الذي كانت بداياته الفنية مع الفرقة قبل انطلاقه منفردا ، ومع زواج شقيقاته تباعا ، توقفت الفرقة عن نشاطها ، ليبدأ عزت أبوعوف صفحة جديدة في مشواره الفني .

وشهد عام 1992 نقطة التحول الكبرى في حياته عندما شارك لأول مرة في فيلم "آيس كريم في جليم" أمام عمرو دياب، ليبدأ رحلة استمرت نحو سبعة وعشرين عاما في عالم التمثيل.

امتلك عزت أبو عوف أسلوبا خاصا في الأداء، فبرع في تجسيد شخصيات الأب الحنون، والطبيب، ورجل الأعمال، والأرستقراطي، واستطاع أن يترك بصمة في عشرات الأفلام والمسلسلات دون أن يعتمد على البطولة المطلقة ، وشارك ما يقرب من 200 عمل فني ، بينها نحو 80 فيلما سينمائيا من أبرزها : كشف المستور (1994) ، طيور الظلام (1995) ، بخيت وعديلة (1996) ، السفارة في العمارة (2005) ، مطب صناعي (2006) ، الجزيزة (2007) ، عمر وسلمي بأجزائه (2007- 2011) ، لا تراجع ولا استسلام (2010) ، و هروب اضطراري (2017) .

كما تألق في الدراما التلفزيونية من خلال أعمال بارزة منها : حواء والتفاحة (1996) ، هوانم جاردن سيتي (1997) ، أم كلثوم (1999) ، زيزينيا (2000) ، تعالى نحلم ببكره (2003) ، الملك فاروق (2007) ، لحظات حرجة (2010) ، إمبراطورية مين (2014) ظل الرئيس (2017) ، الأب الروحي (2018) ، وكان له أيضا حضور مميز على خشبة المسرح في مسرحيات عشرة على باب الوزير (1984) ، كعب عالي (1996) ، وبودي جارد (1999) ، ولم يقتصر عطاؤه على التمثيل، بل وضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال، وشارك في تقديم برامج تلفزيونية، من أشهرها برنامج "القاهرة اليوم" مع الإعلامي عمرو أديب.

وفي عام 2008 ، تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واستمر لعدة دورات متتالية، وساهم في الحفاظ على مكانة المهرجان خلال سنوات شهدت تحديات كبيرة، كما نجح في استضافة عدد من أبرز نجوم السينما العالمية، ليؤكد قدرته على الجمع بين الخبرة الفنية والإدارة الثقافية.

حظي الفنان عزت أبو عوف بالعديد من الجوائز والتكريمات التي عكست مكانته الفنية والثقافية، وكان من أبرزها جائزة الإبداع التليفزيوني عن أدائه في مسلسل "الدالي" ، كما اختير ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم العربي في استفتاء أجرته مجلة "اربيان بيزنس" ، حيث جاء في المرتبة الرابعة والعشرين .

ونال أيضا تكريمات من عدد من المهرجانات والمؤسسات الفنية تقديرا لمشواره الطويل ، من بينها مهرجان كام السينمائي الدولي للأفلام القصيرة ، واحتفالية أوسكار صناع السينما المستقلة ، ومهرجان "وات هابنز" السينمائي، كما كرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اسمه بعد رحيله تقديرا لدوره في خدمة السينما المصرية .

وعلى الصعيد الشخصي ، تزوج عزت أبو عوف من فاطيما ، التي عاش معها ما يقرب من سبعة وثلاثين عاما، وكان دائم الحديث عن دورها الكبير في حياته، وأنجب منها ابنيه كمال ومريم التي اتجهت إلى مجال الإخراج.

وشكل رحيل زوجته عام 2015 صدمة قاسية بالنسبة إليه، وصرح في لقاءات تلفزيونية بأنه دخل في حالة اكتئاب شديدة، وتلقى علاجا نفسيا لفترة، كما أثرت هذه الأزمة بصورة واضحة على حالته الصحية.

عانى الفنان الراحل خلال سنواته الأخيرة من مشكلات صحية متلاحقة، أبرزها أزمة في القلب استدعت إجراء جراحة، إلى جانب معاناته من أمراض بالكبد والجهاز الهضمي ، ورغم تدهور حالته الصحية، واصل الظهور في عدد من الأعمال الفنية، وكان آخر ظهور له أمام الجمهور في إعلان جمعه بالفنان عمرو دياب، في مفارقة أعادت إلى الأذهان أولى خطواته السينمائية معه قبل نحو ثلاثة عقود.

وفي الساعات الأولى من صباح الاثنين الموافق أول يوليو 2019، رحل عزت أبو عوف عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض داخل أحد مستشفيات القاهرة ، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وسط حضور واسع من نجوم الفن والإعلام، الذين نعوه بكلمات حملت الكثير من التقدير لمسيرته وإنسانيته.

وبرحيله ، بقى عزت أبوعوف واحدا من الفنانين الذين صنعوا مكانتهم بالاجتهاد والثقافة والالتزام، إذ جمع بين الطب والفن، وبين الموسيقى والتمثيل، وبين النجاح المهني والخلق الرفيع، فاستحق أن يذكر دائما باعتباره أحد رموز الفن المصري الذين تركوا أثرا لا تمحوه السنوات.

الذكرى السابعة لرحيل الفنان والموسيقار عزت أبو عوف تاريخ الفن المصري والعربي نموذجا للفنان المثقف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

بشرى سارة: أنباء عن قرب حل مشكلة العدادات الكودية

مشغولات ذهبية

إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

تموين

تحديث بطاقة التموين 2026.. خطوات تحديث البيانات إلكترونيا وشروط استمرار صرف الدعم

استراليا

نجم أستراليا يتحدى الفراعنة: لا أعرف من مصر سوى محمد صلاح.. ونسعى للثأر

النائبة العراقية هند العباسي

كنز من الذهب وملايين الدولارات.. مُداهمة منزل نائبة عراقية يكشف «مغارة علي بابا»

حالة الطقس

تحذير من ظاهرتين.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

فرج عامر

مهاجم فلسطيني هداف .. فرج عامر يفجّر مفاجأة لجمهور الأهلي

عداد

عداد الكهرباء هيتشال .. احذر التلاعب بتلك الإجراءات

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يهنئ المستشار عبدالناصر أبو العزم بتوليه رئاسة هيئة قضايا الدولة

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر: قبول استقالة الدكتورة إيمان عبد الستار بناء على رغبتها وإصرارها

الصلاة

هل ترك دعاء القنوت في الفجر يبطل الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

وزير الري يتابع خطة إنشاء منظومة “صاولات” لحجز ورد النيل والمخلفات العائمة

اجتماع وزير الري
اجتماع وزير الري
اجتماع وزير الري

مضيق هرمز.. صراع السياسة والاقتصاد بين الولايات المتحدة وإيران

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة رياضية.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف .. وصفة سريعة ولذيذة في 10 دقائق

طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف
طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف
طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف

فيديو

هبة مجدي

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ هبة مجدي.. ومحمد محسن يُوجّه رسالة للجمهور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد