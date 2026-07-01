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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صبا مبارك تدعم مرضى الأورام: أنتم أشجع الناس

صبا مبارك
صبا مبارك
أحمد إبراهيم

وجهت الفنانة صبا مبارك رسالة دعم إلى مرضى الأورام، مؤكدة تقديرها الكبير لما يخوضونه من تحديات خلال رحلة العلاج، مشددة على أهمية الفحص المبكر لما له من دور كبير في زيادة فرص الشفاء.

وقالت صبا مبارك، في تصريحات تلفزيونية: “أنتم أشجع الناس، وإوعوا تحسوا إن اللي حواليكم مش حاسين بوجعكم، بس هما في أوقات كتير بيبقوا مش عارفين ياخدوا بإيديكم إزاي”.

وأضافت: “أي حد يحس إن في حاجة غير طبيعية في جسمه، يروح يعمل فحص مبكر، لأن معظم الدول العربية بتوفر أماكن للكشف بالمجان، وده علشان الناس تطمن، ولو لا قدر الله في حاجة، يتم اكتشافها في المراحل الأولى، وده بيفرق جدا في العلاج".

صبا مبارك تتحدث عن والدها 

وقد حلت النجمة صبا مبارك ضيفةً على الإعلامية هبة حيدري عبر قناة ومنصة “المشهد”، في لقاء اتسم بالصراحة والبعد الإنساني، كشفت خلاله كواليس مسلسل “ورد على فل وياسمين”، وتحدثت عن محطات شخصية مؤثرة شكّلت رؤيتها للفن والحياة.

وأكدت صبا أن شخصية “إلهام” لم تكن مجرد دور تمثيلي، بل ارتبطت بتجارب عاشتها مع مرض والدها الراحل، كما استذكرت للمرة الأولى لحظة وفاة والدتها داخل غرفة الإنعاش، ووصفتها بأنها من أكثر الذكريات قسوة في حياتها، مشيرة إلى أن تلك المشاعر ساعدتها على تقديم الشخصية بصدق كبير.

 

صبا مبارك تكشف نهاية ورد على فل وياسمين 

وكشفت أنها لم تكن راضية عن نهاية مسلسل “ورد على فل وياسمين”، موضحة أنها حاولت إقناع فريق العمل بتغييرها أو اعتماد نهاية مفتوحة تمنح الشخصيات بصيص أمل، لكنها في النهاية احترمت رؤية الكاتب والمخرج، معتبرة أن النهاية جزء أساسي من البناء الدرامي.

وعن سر نجاح المسلسل، شددت صبا على أن الصدق كان العنصر الأهم، موضحة أن العمل ابتعد عن المبالغات والتنميط، وقدم شخصيات تشبه الناس في حياتهم اليومية، مؤكدة أن قوة أي عمل تبدأ من النص، مهما كانت الإمكانيات الإنتاجية.

كما تحدثت عن تجربتها في الإنتاج، مؤكدة أنها لا تسعى من خلالها إلى صناعة بطولات شخصية، بل إلى دعم أعمال وقصص إنسانية قد لا تجد مكاناً في الإنتاج التجاري، خصوصاً تلك التي تحمل رسائل اجتماعية وإنسانية.

وفي ختام اللقاء، لخّصت صبا مبارك فلسفتها في الحياة برسالة مؤثرة وجهتها إلى نفسها، قائلة إنها استطاعت أن تعيد بناء حياتها من الصفر أكثر من سبع مرات، معتبرة أن السقوط مؤلم، لكن النهوض يمنح الإنسان قوة استثنائية، مؤكدة في الوقت نفسه أن تعلقها الحقيقي ليس بالماديات، بل بالسلام الداخلي والبساطة.

وجاء اللقاء ليكشف جانباً مختلفاً من شخصية صبا مبارك، بعيداً عن الأضواء، حيث بدت أكثر قرباً من الجمهور، مؤكدة أن الصدق يبقى القيمة الأهم في الفن والحياة.

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