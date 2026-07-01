محمد حماقي يبكي متأثرًا بذكرى والده: مكانش في حد زيه

تأثر الفنان محمد حماقي بشدة أثناء حديثه عن والده الراحل، حيث لم يتمالك دموعه وهو يستعيد ذكرياته معه، مؤكدًا أن رحيله لا يزال يترك فراغًا كبيرًا في حياته.

وخلال لقاء مع "بيلبورد"، تحدث حماقي عن الصفات التي ميزت والده، قائلًا: «أبويا مكنش في حد زيه، وبشهادة كل اللي حواليه كان حنون جدًا وذكي جدًا، وحتى في تربيتنا عمري ما زعلت منه، ولما كان بيعاقبني كان بيختار طريقة تخليني أتعلم، ومفتكرش إني في يوم حسيت إن أبويا كان قاسي».

وأضاف أن والده كان يحرص دائمًا على مصلحته ويحيطه بالاهتمام والرعاية، دون أن يفرض سلطته بأسلوب يثير الخوف، موضحًا: «كنت بحس دايمًا إنه خايف عليا وبيفكر في مصلحتي، لكنه عمره ما فرض سلطته عليا بشكل يخوفني، وكان بيسمعني كويس جدًا، حتى وأنا صغير، ولو اتكلمت في حاجة بسيطة كان بيهتم بيها وكأنها مهمة جدًا».

وتعكس تصريحات حماقي عمق العلاقة التي جمعته بوالده، والدور الكبير الذي لعبه في تكوين شخصيته وغرس القيم التي لا يزال يستحضرها حتى اليوم.