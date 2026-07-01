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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد حماقي يحيي حفلًا غنائيًا في السعودية يوم 17 يوليو

محمد حماقى
محمد حماقى
تقى الجيزاوي

يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفل غنائي جديد في المملكة العربية السعودية، ضمن جولاته الفنية خلال موسم صيف 2026.


ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 17 يوليو، حيث يقدم حماقي مجموعة من أبرز أغانيه القديمة والجديدة، التي حققت نجاحًا كبيرًا وتحظى بتفاعل واسع من جمهوره.


ويأتي الحفل ضمن سلسلة الحفلات التي يحييها حماقي خلال الفترة الحالية، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من محبيه في المملكة.

ألبوم محمد حماقي 

على جانب آخر، يعيش محمد حماقي حالة من النشاط الفني بعد إطلاق ألبومه الغنائي الجديد «سمّعوني»، الذي طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

ويضم الألبوم مجموعة من الأغنيات التي تنوعت بين الرومانسي والدرامي والإيقاعي، في محاولة لتقديم تجربة موسيقية متكاملة تناسب مختلف الأذواق.

وتعاون حماقي في الألبوم مع عدد من أبرز صناع الأغنية العربية، من بينهم الملحن عمرو مصطفى، والشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، كما تضمن الألبوم أغنية من ألحان الموسيقار الراحل محمد رحيم.

ومن بين الأغنيات التي لفتت انتباه الجمهور أغنية «مشيتي»، التي شهدت تجدد التعاون بين حماقي والشاعر مصطفى ناصر، وجاءت بكلمات تحمل طابعًا عاطفيًا مؤثرًا، فيما وضع ألحانها عمرو مصطفى، وتولى ديفيد أمين مهمة التوزيع الموسيقي، بينما أشرف أمير محروس على الميكس والماستر.

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