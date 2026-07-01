مدير عام أوقاف الوادي الجديد يستقبل أعضاء القافلة الدعوية الحدودية

استقبل الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026م، بمكتبه بمقر المديرية بمجمع المصالح الحكومية بمدينة الخارجة، أعضاء القافلة الدعوية الحدودية الكبرى، وذلك في مستهل انطلاق أعمالها بإدارة أوقاف الخارجة.

وجرى الاستقبال بحضور الشيخ حسن عبد الحافظ محمد، مدير شؤون الإدارات، والشيخ إبراهيم محمد أحمد، مسؤول شؤون المساجد بالمديرية، والشيخ محمد ناصر أحمد، مسؤول الإرشاد الديني بالمديرية، حيث سادت أجواء من الترحيب والتقدير لعلماء القافلة، تقديرًا لجهودهم في أداء رسالتهم الدعوية ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وأكد مدير عام المديرية خلال اللقاء حرص المديرية على توفير جميع الإمكانات اللوجستية والتنظيمية اللازمة لإنجاح أعمال القافلة، وتذليل أي عقبات قد تواجهها، بما يسهم في تحقيق أهدافها الدعوية والتوعوية بمختلف مساجد وملتقيات إدارة أوقاف الخارجة.

كما وجّه أعضاء القافلة إلى أهمية تكثيف الجهود الدعوية الميدانية، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين بمختلف فئاتهم، مؤكدًا أن القوافل الحدودية تؤدي دورًا مهمًا في نشر صحيح الدين، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والتصدي للأفكار المتطرفة، بما يعزز الوعي الديني والفكري، ويدعم قيم التعايش وبناء الوطن.

وشدد على ضرورة تقديم خطاب دعوي يجمع بين أصالة المنهج ومواكبة قضايا العصر، مع التركيز على بيان الفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية، والإجابة عن القضايا الفقهية والحياتية التي تشغل المجتمع بلغة ميسرة وأسلوب واعٍ، يسهم في حماية الشباب من الأفكار الهدامة، وترسيخ الأمن الفكري.

من جانبهم، أكد مسؤولو المديرية متابعتهم المستمرة لخطة عمل القافلة، والإشراف على توزيع أعضائها على المساجد الكبرى والمناطق المستهدفة، لضمان وصول الرسالة الدعوية إلى أكبر شريحة من المواطنين، انطلاقًا من أهمية تحصين المناطق الحدودية فكريًا ودينيًا باعتباره أحد مرتكزات تعزيز الوعي المجتمعي.

وفي ختام اللقاء، التُقطت الصور التذكارية لمدير عام المديرية والقيادات الحاضرة مع أعضاء القافلة الدعوية الحدودية، وسط أجواء سادها التفاؤل، مع الدعاء لهم بالتوفيق والسداد في أداء رسالتهم الدعوية ونشر قيم العلم والهداية والوسطية.

ويأتي ذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف المصرية، برعاية معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وحرصها المستمر على نشر قيم التسامح والاعتدال، وتعزيز الوعي الديني، وصون الأمن الفكري للمجتمع.