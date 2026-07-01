أمير قطر يبحث مع ويتكوف وكوشنر تطورات مفاوضات واشنطن وطهران

بحث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، آخر التطورات المتعلقة بمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، خلال مباحثات جمعته بالمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

ووفقًا لبيان صادر عن الديوان الأميري القطري، تناول اللقاء مستجدات المحادثات بين واشنطن وطهران، في ظل التحركات الدبلوماسية المتواصلة الرامية إلى دفع مسار التفاوض واحتواء التوترات الإقليمية.

وأكد الشيخ تميم خلال المباحثات استمرار الدوحة في أداء دورها الدبلوماسي، مشددًا على مواصلة قطر، بالشراكة مع باكستان، جهود الوساطة الرامية إلى دعم الحوار وتعزيز فرص التوصل إلى تفاهمات بين الأطراف المعنية.