انتظام لجان الثانوية العامة بجنوب سيناء.. الطلاب يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا وسط إجراءات مشددة

انتظمت أعمال امتحانات الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء، صباح اليوم الخميس، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الكيمياء، فيما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا، وسط أجواء هادئة وإجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.

وتوافد الطلاب على مقار اللجان منذ الساعات الأولى من الصباح بصحبة أولياء أمورهم، الذين حرصوا على مؤازرة أبنائهم بالدعاء وتقديم الدعم المعنوي لهم، فيما بدت على بعض الطلاب علامات الترقب والتوتر قبيل انطلاق الامتحانات، مُعربين عن أملهم في أن تكون الأسئلة مناسبة لمختلف المستويات.

وشهد محيط اللجان انتشارًا أمنيًا مكثفًا، حيث جرى تنظيم الحركة المرورية ومنع التكدسات أمام اللجان، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنضبطة.

كما خضع الطلاب لإجراءات التفتيش قبل دخول اللجان باستخدام العصا الإلكترونية، مع التأكيد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تُستخدم في الغش، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن جميع اللجان استقبلت الطلاب قبل موعد بدء الامتحانات بوقت كافٍ، بما يضمن الانتهاء من إجراءات التفتيش والدخول بصورة منظمة، مشيرة إلى وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المواعيد المحددة دون أي معوقات.

وأضافت أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية تتابع سير الامتحانات على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والإدارات التعليمية، لرصد أي ملاحظات أو مشكلات والتعامل معها بشكل فوري.

وأوضحت أن تعليمات مشددة جرى توجيهها إلى رؤساء اللجان بضرورة توفير الملائم للطلاب، وتحقيق الهدوء والانضباط داخل اللجان، والتعامل بحكمة مع أي مخالفات قد يتم رصدها، بما يضمن أداء الطلاب للامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة.