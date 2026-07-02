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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استلام 350 ألف طن قمح محلي بالصوامع والشون ببني سويف | صور

توريد قمح ببني سويف
توريد قمح ببني سويف

تواصل مواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون بمحافظة بني سويف استقبال الأقماح المحلية من المزارعين ضمن موسم توريد محصول القمح المحلي للعام 2026، وذلك في إطار توجيهات محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز، بمتابعة منظومة التوريد وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لدعم المزارعين وتشجيعهم على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الاستراتيجي.

وأوضح محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، أن إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم" بلغ 350 ألفًا و209 طنًا، تم استلامها وفرزها من خلال مواقع التخزين المختلفة من الصوامع والشون الحكومية المنتشرة على مستوى المحافظة، مؤكدًا انتظام عمليات الاستلام وسير العمل بصورة منتظمة مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين.

يُذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغت 116 ألفًا و381 فدانًا، تنوعت بين أنظمة الزراعة المختلفة، وشملت عددًا من الأصناف عالية الإنتاجية، من بينها أصناف قمح الخبز مثل سدس 14 وجيزة 171 وسخا 95 ومصر 3 ومصر 4، بالإضافة إلى أصناف الديورم المخصصة لإنتاج المكرونة، ومنها بني سويف 5 وبني سويف 7.


 

بنيسويف قمح صوامع بني سويف

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