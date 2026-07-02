رئيس خارجية النواب وسفير أيرلندا بالقاهرة يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

أكد النائب سامح شكري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وأيدن أوهارا، سفير جمهورية أيرلندا لدى جمهورية مصر العربية، أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الأمن السيبراني، والاستثمار، والتجارة، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال النائب سامح شكري اليوم الخميس السفير الأيرلندي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس اللجنة، بالسفير الأيرلندي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وأيرلندا، وأهمية البناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور، لا سيما في مجالات التعاون البرلماني والثقافي والاقتصادي.

من جانبه، أعرب السفير الأيرلندي عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مشيدًا بما تشهده من تعاون على مختلف المستويات، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، ثوابت الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، واستمرار الجهود المصرية الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في السودان، مؤكدين أهمية الحفاظ على وحدة الدولة السودانية ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار.

كما تناول اللقاء عددًا من القضايا الدولية، من بينها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأهمية احترام قواعد القانون الدولي، وتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف المحافل الدولية.

وقد أكد سفير إيرلندا دعم بلاده الكامل للقضايا ذات الاهتمام المشترك أثناء تولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوربي هذا العام.