غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو لمدة يومين لتنفيذ أعمال صيانة الفواصل العرضية

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال صيانة الفواصل العرضية لمطلع كوبري 15 مايو بالاتجاه القادم من ميدان الجلاء وكوبري 6 أكتوبر في اتجاه مناطق القاهرة وذلك من خلال مديرية الطرق بالمحافظة .

ويستلزم تنفيذ الأعمال إجراء غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو بالاتجاه المشار إليه لمدة يومين، اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة الموافق 3/7/2026 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 4/7/2026 على أن تُنفذ الأعمال على مدار 24 ساعة.



وتؤكد محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لترك حارة مرورية مفتوحة أمام حركة سير المركبات في الاتجاه نفسه، دون إجراء أي تحويلات مرورية، مع تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال، إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية وضمان تحقيق السيولة، وجارٍ متابعة الأعمال حتى الانتهاء منها.