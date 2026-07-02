نيويورك تايمز: تفجير دمشق يعكس استمرار التحديات الأمنية أمام الإدارة السورية الجديدة

رصدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية التفجير الذي وقع داخل مقهى مكتظ في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 12 آخرين، مشيرة إلى أن السلطات السورية أفادت بأن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع زُرعت بالقرب من مجمع المحاكم الرئيسي في العاصمة، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ورأت الصحيفة أن الحادث يأتي في سياق استمرار موجة التفجيرات والهجمات المسلحة التي تشهدها سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد على يد ائتلاف من الفصائل المسلحة في أواخر عام 2024، منهية بذلك حكما استمر قرابة ربع قرن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم يأتي في ظل تصاعد نشاط تنظيم "داعش"، الذي أعلن مسؤوليته عن عدد من الهجمات التي شهدتها سوريا خلال الفترة الماضية، كما كثف في الآونة الأخيرة هجومه على الرئيس السوري أحمد الشرع، متهما إياه بالتخلي عن التفسير المتشدد للإسلام الذي يتبناه التنظيم، وخدمة مصالح أجنبية.

وخلصت الصحيفة إلى أنه، رغم تجنب سوريا إلى حد كبير الانخراط المباشر في الصراعات الإقليمية الأوسع التي يشهدها الشرق الأوسط، فإن جهود الرئيس أحمد الشرع لإعادة الاستقرار إلى البلاد، بعد نحو 14 عاما من الحرب الأهلية، لا تزال تواجه تحديات متكررة بسبب أعمال العنف الداخلية.