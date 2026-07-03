سفير الولايات المتحدة في روما: العلاقات الأمريكية الإيطالية ممتازة

أكد سفير الولايات المتحدة لدى إيطاليا تيلمان جوزيف فيرتيتا، أن العلاقات الأمريكية الإيطالية ممتازة، وأن الزعيمين دونالد ترامب، وجورجيا ميلوني، تربطهما علاقة طويلة الأمد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فيرتيتا، اليوم الخميس، خلال حفل أقيم بمقر إقامته في روما بمناسبة الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة، تعليقا على التوترات الأخيرة التي نشبت على خلفية الحرب الإيرانية، وتصريح ترامب بأن ميلوني "توسلت" إليه لالتقاط صورة معها في قمة مجموعة السبع في فرنسا الشهر الماضي.

وقال فيرتيتا: "أستطيع القول إن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيطاليا ممتازة"، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

وأضاف: "أتعامل مع الجميع يوميا، بدءا من رئيسة الوزراء، ونتعاون في القضايا العسكرية والسياسية والتجارية. وأستطيع القول إن العلاقات من بين أفضل ما رأيته منذ وصولي إلى هنا. هناك علاقة راسخة بينهما".

وأشار السفير الأمريكية إلى أن "ترامب عزز العلاقات مع العديد من القادة، وقد تنشأ خلافات بسيطة بينهم من حين لآخر".