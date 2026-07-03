حسام حسن: نمثل مصر والعرب وأفريقيا في مواجهة أستراليا

أكد المدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن، أن مواجهة منتخب أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم 2026 تمثل محطة بالغة الأهمية، ليس فقط للكرة المصرية، بل أيضاً للجماهير العربية والأفريقية التي تضع آمالها في “الفراعنة” لمواصلة المشوار في البطولة العالمية.



وأوضح حسام حسن أن المنتخب يدرك جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، مشيراً إلى أن اللاعبين يعيشون حالة من التركيز الكامل والاستعداد الذهني والفني قبل اللقاء المرتقب.

وأضاف أن الجهاز الفني عمل خلال الأيام الماضية على تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة، سواء من الناحية التكتيكية أو البدنية، من أجل الظهور بالمستوى الذي يليق باسم مصر في أكبر محفل كروي.



وأشار المدير الفني إلى أن منتخب مصر لا يمثل جماهيره فقط، بل يحمل أيضاً تطلعات الجماهير العربية والأفريقية التي تساند الفريق في هذه المرحلة، مؤكداً أن الجميع داخل المعسكر يدرك قيمة هذه الثقة ويسعى إلى ترجمتها داخل أرض الملعب من خلال أداء قوي وروح قتالية عالية.



وشدد حسام حسن على احترامه الكامل لمنتخب أستراليا، مؤكداً أنه منافس يمتلك إمكانات كبيرة وخبرة في البطولات الكبرى، إلا أن المنتخب المصري يدخل المباراة بثقة كبيرة في قدراته وإمكانات لاعبيه، مع الإيمان بأن الالتزام والانضباط والتنفيذ الجيد للتعليمات سيكون مفتاح تحقيق النتيجة المرجوة.



واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد أن لاعبي المنتخب عازمون على بذل أقصى ما لديهم لإسعاد الجماهير المصرية والعربية والأفريقية، وتقديم مباراة تليق بتاريخ الكرة المصرية، معرباً عن ثقته في قدرة اللاعبين على الظهور بالشخصية المطلوبة ومواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات في كأس العالم.