قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإجازة الرسمية المقبلة 2026.. والعطلات المتبقية حتى نهاية السنة
فيديوهات بأسلوب تيك توك.. جوجل تحول ملاحظات NotebookLM إلى محتوى بصري
سمير راغب: بيان 3 يوليو جسّد إرادة المصريين ومثّل نقطة انطلاق الجمهورية الجديدة
قبل لقاء اليوم...تاريخ مواجهات منتخب مصر واستراليا
خطة زمنية لرفع نواتج التطهير وتطهير ترعة الهجارسة.. أبرز قرارات وزير الري بالبحيرة
بعد موافقة النواب.. تعديل جديد ينهي الازدواج الضريبي على الأسهم المقيدة بالبورصة
ضبط المتهم بقتـ.ل شقيقه ونجليه وإلقاء الجثامين في النيل بـ سوهاج
مصر تطالب مجلس حقوق الإنسان بهدنة إنسانية عاجلة في السودان
وجبة الحواوشي تتسبب في إصابة 12 شخصًا باشتباه تسمم بسوهاج
عالم أزهري: تغيير اسم الرشوة لا يبدل حكمها الشرعي وجميع صورها محرمة
روسيا: مقتل 8500 مدني وإصابة 22500 آخرين في هجمات للقوات الأوكرانية منذ فبراير 2022
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في 72 ساعة.. "قابيل" يتكرر مرتين بسوهاج.. شقيق يقتل أخاه بسبب الميراث وآخر يُنهي حياة شقيقه ونجليه انتقامًا لزوجته

حوادث محافظة سوهاج
حوادث محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في أقل من 72 ساعة، عاشت محافظة سوهاج على وقع جريمتين أسريتين مروعتين، أعادتا إلى الأذهان قصة «قابيل وهابيل»، بعدما تحولت روابط الدم إلى مشاهد دامية، وسقط أربعة أشخاص ضحايا لرصاص خرج من أيدي أشقائهم، في واقعتين منفصلتين بمركزي أخميم وساقلتة، لتدق الجريمتان ناقوس الخطر بشأن تصاعد الخلافات الأسرية وتحولها إلى جرائم تنتهي بإزهاق الأرواح.

ماذا حدث؟

الجريمة الأولى شهدتها قرية إدفا التابعة لمركز أخميم، حيث لقي أحمد محمود خليل، رئيس الوحدة المحلية لقرية إدفا، مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري، بعدما نشب خلاف بينه وبين شقيقه بسبب الميراث، وفقًا لما أسفرت عنه التحريات الأولية.

وبحسب التحقيقات، بدأت الواقعة بمشادة بين الشقيقين داخل منزل الأسرة، قبل أن تتطور سريعًا إلى إطلاق نار، ليسقط رئيس القرية غارقًا في دمائه، بينما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وأمرت جهات التحقيق بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في جريمة أنهت حياة مسؤول عرفه الجميع بحسن السيرة والاجتهاد في عمله.

ولم تكد سوهاج تلتقط أنفاسها من صدمة أخميم، حتى استفاقت بعد أيام قليلة على مأساة أكثر قسوة داخل قرية العوامية بمركز ساقلتة، حيث انتهت نزهة عائلية في مياه النيل إلى مذبحة راح ضحيتها أب ونجلاه.

وكشفت التحقيقات الأولية أن بداية الأزمة كانت مشاجرة بين زوجة المتهم وزوجة شقيقه، تطورت إلى خلاف عائلي، وما إن علم المتهم بما حدث حتى قرر الانتقام، فتوجه على متن «لانش» إلى مكان وجود شقيقه ونجليه داخل مركب نهري، وأطلق صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية، ما أدى إلى مقتلهم، قبل أن يغرق المركب في مياه النيل.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في ضبط المتهم، بينما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال الشهود، مع استمرار أعمال الإنقاذ النهري والإجراءات الفنية المرتبطة بالقضية.

ورغم اختلاف تفاصيل الجريمتين، فإن القاسم المشترك بينهما كان صادمًا؛ شقيق يوجه سلاحه إلى شقيقه، لتتحول الخلافات الأسرية، سواء بسبب الميراث أو بدافع الانتقام عقب خلافات عائلية، إلى جرائم أنهت حياة أربعة أشخاص خلال ثلاثة أيام فقط.

حررت المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج قابيل وهابيل ساقلتة أخميم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر الآن

العدادات الكودية

تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين

كأس العالم

تأهل 12 منتخبا إلى ثمن نهائي كأس العالم حتّى الآن.. مواجهات نارية بدور الـ16

امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين

جدول الثانوية العامة 2026| بدء امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين غداً

طقس شديد الحرارة

موجة حر جديدة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. والحرارة المحسوسة التحدي الأكبر

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم

تحت السن

تعرف على عدد حلقات مسلسل تحت السن .. وموعد طرح الجديدة

ترشيحاتنا

البرتغال

آخرها البرتغال.. تعرف علي المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بكأس العالم

دعاء فاروق و رباب صلاح

دعاء فاروق تمازح شقيقة محمد صلاح قبل مواجهة أستراليا: فديتك 3 أجوال

منتخب مصر

تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة استراليا في كأس العالم

بالصور

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مي سليم تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فستان لافت.. بوسي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد