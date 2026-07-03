إيمان محمد حسن: المشروع القومي للمسرح المدرسي يستهدف اكتشاف المواهب وبناء شخصية الطلاب بالفن الهادف

أكدت الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، أن المشروع القومي للمسرح المدرسي يأتي بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة، ممثلة في المركز القومي للمسرح، بهدف توظيف المسرح كوسيلة تربوية لاكتشاف الطلاب الموهوبين وتنمية شخصياتهم من خلال ممارسة الفن المسرحي داخل المدارس.

وأوضحت حسن، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، أن المشروع يستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، لما تمثله هذه المرحلة العمرية من فرصة مناسبة لاكتشاف المواهب مبكرًا، مشيرة إلى أن المسرح يسهم في تنمية مهارات التمثيل والإلقاء والعمل الجماعي، إلى جانب تعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية، باعتباره يجمع مختلف الفنون مثل التمثيل والغناء والإلقاء في نشاط واحد.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أن الوزارة حددت بالتعاون مع وزارة الثقافة عملين مسرحيين هما «عروس النيل» و«توت عنخ آمون»، لضمان توحيد مستوى التدريب في جميع المحافظات، مؤكدة أن لجنة متخصصة من خبراء الفنون المسرحية ستتولى تقييم العروض وفق معايير فنية وتربوية معتمدة، مع منح جوائز لأفضل عرض وممثل وممثلة وإخراج وديكور وأزياء ومعالجة فنية، بما يتيح الفرصة لاكتشاف أكبر عدد من المواهب.