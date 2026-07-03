اليوم.. "من أجل السراب" و"لي لي" على مسرحي روض الفرج والسامر ضمن المهرجان الختامي لفرق الأقاليم

برعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، اليوم الجمعة، عرضين مسرحيين ضمن فعاليات الدورة الثامنة والأربعين للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم، والذي تنظمه ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي العرض الأول بعنوان "من أجل السراب" عن ملحمة السراب لسعد الله ونوس، إعداد محمد عبد القوى، وإخراج محمد عفيفي، وتقدمه فرقة قومية البحيرة في السادسة مساء على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.



وتدور أحداث العرض في قرية ريفية يعيش أهلها صراعا بين التمسك بالتقاليد وإغراء المال والسلطة، متناولا عددا من القضايا الاجتماعية كالجشع، واستغلال النفوذ، والصراع الطبقي، وأثر ذلك على القيم الأخلاقية.

عرض لي لي :

أما العرض الثاني يأتي بعنوان "لي لي" عن القصة القصيرة "أكان لابد يا لي لي أن تضيئي النور" للكاتب الكبير يوسف إدريس، إعداد محمد السوري، وإخراج أحمد السلاموني، وتقدمه فرقة قصر ثقافة الفيوم في الثامنة مساء، على مسرح السامر بالعجوزة.



وتدور الأحداث داخل حارة شعبية فقيرة، يعيش أهلها في جهل وضياع، ويصل إليها شيخ جديد يعتقد أنه قادر على تغيير أحوالهم للأفضل، لكنه يصطدم بالواقع.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان الدكتور طارق مهران، والدكتور وحيد السعدني، والمخرج أحمد البنهاوي، والناقد جرجس شكري، والفنان محمد يونس.

ويقام المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمسرح، وتقدم عروضه مجانا للجمهور حتى 6 يوليو الجاري، ويقام حفل الختام وإعلان النتائج بمسرح السامر 7 يوليو.