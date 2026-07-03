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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير عام أوقاف الوادي الجديد يشهد احتفال المركز الثقافي الإسلامي بنهاية العام الدراسي وتكريم الخريجين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

​في إطار الدور الريادي والتوعوي والدعوي والتعليمي لوزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وبناء الوعي الرشيد، وفي ضوء الاهتمام البالغ لمديرية أوقاف الوادي الجديد برعاية المنارات العلمية المتخصصة، شهد فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، احتفال المركز الثقافي الإسلامي بالداخلة بمدينة موط بنهاية العام الدراسي وتكريم الخريجين، وسط أجواء إيمانية مباركة تعكس قيمة العلم والعلماء في مجتمعنا الأصيل.
​وقد شارك في هذه المناسبة المتميزة كوكبة من القيادات التنفيذية والتشريعية والأكاديمية، بحضور الأستاذ جهاد متولي رئيس مركز ومدينة الداخلة، والنائب عبد الحكم جبالي عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ الدكتور رفاعي عبد الحق أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إلى جانب الدكتور مجدي عبد المنعم عميد المركز، والأستاذة أسماء رجب مديرة المركز، وسط أجواء من البهجة الغامرة والترحيب الحافل الذي يجسد بحق مدى تلاحم وتكامل مؤسسات الدولة المختلفة لدعم وبناء المنظومة الثقافية والدعوية والتعليمية بالمحافظة.
​وشهد الحفل إشادة واسعة وثناءً عاطراً من الدارسين والدارسات بالمركز الثقافي الإسلامي، الذين عبروا عن بالغ امتنانهم وتقديرهم للمستوى العلمي والمنهجي المتميز والرفيع الذي حظوا به طوال فترة دراستهم، مثمنين دور المحاضرين والعلماء الأجلاء في تبسيط العلوم الشرعية وتعميق الفهم الصحيح للدين، ومؤكدين أن هذا المركز يمثل حاضنة حقيقية للوعي الفكري والثقافي، ومنارة علمية تضيء عقول الشباب في أعماق الوادي الجديد وتصون الهوية الوطنية.
​وخلال الاحتفال، ألقى فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح كلمة، أعرب فيها عن بالغ سعادته وفخره بتخريج هذه النخبة المتميزة من حملة الفكر الرشيد، مؤكداً على الرسالة السامية التي تحملها الوزارة عبر مراكزها الثقافية في نشر صحيح الدين وتفنيد الأفكار المغلوطة، وبناء مجتمع قوامة الاعتدال والوسطية، كما أثنى فضيلته ثناءً خاصاً على الجهود المخلصة والدؤوبة التي بذلتها إدارة المركز وهيئة التدريس الموقرة طوال العام الدراسي للوصول بالدارسين إلى هذا المستوى العلمي المشرف.
​وفي ختام اللقاء، تكللت الفرحة الكبرى بتوزيع شهادات التقدير والجوائز على الخريجين والخريجات والمتميزين الذين حصدوا ثمار جدّهم واجتهادهم وصبرهم على طلب العلم، ليختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية الجامعة التي ضمت القيادات والخريجين في توثيق تاريخي للحظات النجاح والتميز، وسط دعوات مخلصة بأن تكون هذه الخطوة المباركة انطلاقة قوية لمسيرة دعوية وتوعوية حافلة تخدم المجتمع والوطن.
 

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