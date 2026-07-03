قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عماد النحاس يستفسر عن ضم طاهر للمصري.. والأهلي يتمسك باستمرار اللاعب
الأمم المتحدة تحذر من نينيو قوي يهدد بموجة جديدة من الارتفاع القياسي في الحرارة
رغد صدام حسين تنفي شائعة الابنة السرية للرئيس الراحل وتدعو إلى تحري الدقة
وزير السياحة والآثار يوجه بسرعة إنهاء أعمال الترميم في دير سانت كاترين
زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
أزمة العدادات الكودية على أعتاب الحل.. إجراءات جديدة لتسوية أوضاع المشتركين
دعاء إبراهيم فايق للمنتخب قبل مواجهة مصر وأستراليا في كأس العالم
تراجع أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية.. وعيار 21 يفاجئ الجميع
مودرن سبورت يتعاقد مع محمود الزنفلي لحراسة مرمى الفريق الموسم المقبل
من أجل منتخب مصر… مونوريل شرق النيل يمد ساعات التشغيل لخدمة الجماهير
بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟
نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مماتش غرقان.. سبب وفاة المنتج ياسر صبحي

المنتج الراحل ياسر صبحي
المنتج الراحل ياسر صبحي
أوركيد سامي

كشف شقيق المنتج الراحل ياسر صبحي تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته، موضحًا السبب الحقيقي للوفاة، وذلك بعد تداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أنه توفي غرقًا، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأوضح شقيق الراحل أن ياسر صبحي كان موجودًا داخل أحد الأندية عندما شعر بحالة من التعب والإعياء بشكل مفاجئ، الأمر الذي استدعى محاولة إسعافه سريعًا، إلا أنه تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، وفارق الحياة في الحال.

وأكد أن ما تم تداوله بشأن وفاته غرقًا غير صحيح، مطالبًا الجميع بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، احترامًا لخصوصية الأسرة ومشاعرها في هذا الوقت الصعب.

وأشار إلى أن الأسرة فوجئت بانتشار معلومات مغلوطة عن سبب الوفاة، وهو ما دفعها إلى توضيح الحقيقة للرأي العام، مؤكدًا أن الوفاة كانت نتيجة توقف عضلة القلب، ولم تكن مرتبطة بأي حادث غرق كما أشيع.

وأثار نبأ وفاة المنتج ياسر صبحي حالة من الحزن بين أصدقائه وزملائه داخل الوسط الفني، حيث حرص عدد كبير من الفنانين والمنتجين على نعيه، مستذكرين أخلاقه الطيبة وعلاقاته الإنسانية المميزة، داعين له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلًا واسعًا مع خبر وفاته، قبل أن تحسم تصريحات شقيقه الجدل، مؤكدًا أن الراحل شعر بأزمة صحية مفاجئة أثناء وجوده في النادي، ثم تعرض لتوقف في عضلة القلب، ليفارق الحياة رغم محاولات إسعافه.

ومن المقرر أن تتلقى أسرة الراحل العزاء وسط حالة من الحزن الشديد، فيما حرص المقربون منه على تقديم واجب العزاء، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

المنتج الراحل ياسر صبحي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

سعر الذهب

تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

العدادات الكودية

تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم

كأس العالم

تأهل 12 منتخبا إلى ثمن نهائي كأس العالم حتّى الآن.. مواجهات نارية بدور الـ16

التموين

وقف الدعم التمويني عن عدد من المواطنين.. أعرف التفاصيل

موعد الإجازة الرسمية المقبلة

الإجازة الرسمية المقبلة 2026.. والعطلات المتبقية حتى نهاية السنة

ترشيحاتنا

مصطفى بكري

مصطفى بكري: بيان 3 يوليو انتصار لإرادة الشعب وأنقذ الدولة من مخططات اختطاف مؤسساتها

ارشيفية

تحويل 1.1 مليون عداد إلى قانوني.. انفراجة قريبا في أزمة العدادات الكودية

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| التموين تكشف معايير استبعاد غير المستحقين.. الفراعنة على موعد مع اختبار صعب أمام أستراليا.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو

بالصور

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مي سليم تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فستان لافت.. بوسي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد