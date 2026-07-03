مماتش غرقان.. سبب وفاة المنتج ياسر صبحي

كشف شقيق المنتج الراحل ياسر صبحي تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته، موضحًا السبب الحقيقي للوفاة، وذلك بعد تداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أنه توفي غرقًا، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأوضح شقيق الراحل أن ياسر صبحي كان موجودًا داخل أحد الأندية عندما شعر بحالة من التعب والإعياء بشكل مفاجئ، الأمر الذي استدعى محاولة إسعافه سريعًا، إلا أنه تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، وفارق الحياة في الحال.

وأكد أن ما تم تداوله بشأن وفاته غرقًا غير صحيح، مطالبًا الجميع بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، احترامًا لخصوصية الأسرة ومشاعرها في هذا الوقت الصعب.

وأشار إلى أن الأسرة فوجئت بانتشار معلومات مغلوطة عن سبب الوفاة، وهو ما دفعها إلى توضيح الحقيقة للرأي العام، مؤكدًا أن الوفاة كانت نتيجة توقف عضلة القلب، ولم تكن مرتبطة بأي حادث غرق كما أشيع.

وأثار نبأ وفاة المنتج ياسر صبحي حالة من الحزن بين أصدقائه وزملائه داخل الوسط الفني، حيث حرص عدد كبير من الفنانين والمنتجين على نعيه، مستذكرين أخلاقه الطيبة وعلاقاته الإنسانية المميزة، داعين له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلًا واسعًا مع خبر وفاته، قبل أن تحسم تصريحات شقيقه الجدل، مؤكدًا أن الراحل شعر بأزمة صحية مفاجئة أثناء وجوده في النادي، ثم تعرض لتوقف في عضلة القلب، ليفارق الحياة رغم محاولات إسعافه.

ومن المقرر أن تتلقى أسرة الراحل العزاء وسط حالة من الحزن الشديد، فيما حرص المقربون منه على تقديم واجب العزاء، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.