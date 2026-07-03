ناسا ترسل روبوت إلى المدار لإنقاذ تلسكوب من السقوط على الأرض

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مهمة إنقاذ غير مسبوقة لإعادة رفع مدار مرصد نيل جيريلز سويفت (Neil Gehrels Swift Observatory)، بعدما أصبح مهددًا بالسقوط إلى الأرض بسبب انخفاض مداره بشكل أسرع من المتوقع.

وانطلقت مركبة الإنقاذ الآلية لينك "Link"، المزودة بثلاثة أذرع روبوتية، من جزر مارشال اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن تستغرق نحو شهر للوصول إلى التلسكوب الذي يدور حول الأرض منذ عام 2004.

وتراجع ارتفاع "سويفت" نتيجة زيادة النشاط الشمسي، الذي أدى إلى تسخين وتمدد الغلاف الجوي العلوي للأرض، ما تسبب في زيادة مقاومة الهواء وسحب التلسكوب تدريجيًا نحو الأرض. وبدون عملية الإنقاذ، كان من المتوقع أن يحترق عند دخوله الغلاف الجوي بحلول شهر أكتوبر.

وضخت ناسا نحو 30 مليون دولار "أو حوالي 27 مليون يورو" لشركة Katalyst Space Technologies لتنفيذ المهمة، التي تهدف إلى الإمساك بالتلسكوب ورفعه إلى مدار أكثر أمانًا، ليواصل رصد بعض أعنف الظواهر الكونية، مثل انفجارات أشعة جاما وانفجارات النجوم.

ووصلت مركبة "Link" إلى المدار بعد إطلاقها بواسطة صاروخ Pegasus XL التابع لشركة Northrop Grumman، في رحلته الأخيرة، حيث أُطلق من أسفل طائرة معدلة فوق المحيط الهادئ.

ويحلق "سويفت" حاليًا على ارتفاع 360 كيلومترًا فوق سطح الأرض، ويحتاج إلى رفع مداره بنحو 240 كيلومترًا إضافية للوصول إلى ارتفاع آمن. وستعمل محركات "Link" تدريجيًا لتجنب تعريض التلسكوب القديم لأي اهتزازات قد تؤثر في سلامته.

وفي حال نجاح المهمة، من المتوقع أن يستأنف المرصد عملياته العلمية بحلول شهر سبتمبر، بينما جرى تعليق عمليات الرصد مؤقتًا لتقليل فقدان الارتفاع أثناء تنفيذ عملية الإنقاذ.