قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابات واعتقالات خلال تصدي فلسطينيين لهجوم مستوطنين في محيط الخان الأحمر شرق القدس
إعلامي: حسام حسن لا يبحث عن الأعذار.. وأستراليا تعتبرنا الاختبار الحقيقي
سواء بالبيع أو الشراء .. تحذير هام من الإسكان بشأن التعاملات العقارية
شاهد| منتخب مصر يتحرك إلى ملعب دالاس ستاديوم لمواجهة أستراليا في كأس العالم
قناة مجانية تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم.. اعرف التردد
رئيس ليتوانيا: فشل دول الناتو في زيادة الإنفاق الدفاعي يهدد وحدة الحلف
أبو بكر القربي: الرهان على الحل العسكري عرقل التوصل لاتفاق في مفاوضات الكويت
فتح استاد الإسكندرية و22 مركز شباب للجماهير لمتابعة مباراة مصر وأستراليا
أبو بكر القربي: الخلاف على ترتيب المسارين العسكري والسياسي عطّل مفاوضات الكويت
مصر وأستراليا .. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة لمشاهدة المباراة
مصر وأستراليا .. تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ناسا ترسل روبوت إلى المدار لإنقاذ تلسكوب من السقوط على الأرض

ناسا
ناسا
أ ش أ

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مهمة إنقاذ غير مسبوقة لإعادة رفع مدار مرصد نيل جيريلز سويفت (Neil Gehrels Swift Observatory)، بعدما أصبح مهددًا بالسقوط إلى الأرض بسبب انخفاض مداره بشكل أسرع من المتوقع.

وانطلقت مركبة الإنقاذ الآلية لينك "Link"، المزودة بثلاثة أذرع روبوتية، من جزر مارشال اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن تستغرق نحو شهر للوصول إلى التلسكوب الذي يدور حول الأرض منذ عام 2004.

وتراجع ارتفاع "سويفت" نتيجة زيادة النشاط الشمسي، الذي أدى إلى تسخين وتمدد الغلاف الجوي العلوي للأرض، ما تسبب في زيادة مقاومة الهواء وسحب التلسكوب تدريجيًا نحو الأرض. وبدون عملية الإنقاذ، كان من المتوقع أن يحترق عند دخوله الغلاف الجوي بحلول شهر أكتوبر.

وضخت ناسا نحو 30 مليون دولار "أو حوالي 27 مليون يورو" لشركة Katalyst Space Technologies لتنفيذ المهمة، التي تهدف إلى الإمساك بالتلسكوب ورفعه إلى مدار أكثر أمانًا، ليواصل رصد بعض أعنف الظواهر الكونية، مثل انفجارات أشعة جاما وانفجارات النجوم.

ووصلت مركبة "Link" إلى المدار بعد إطلاقها بواسطة صاروخ Pegasus XL التابع لشركة Northrop Grumman، في رحلته الأخيرة، حيث أُطلق من أسفل طائرة معدلة فوق المحيط الهادئ.

ويحلق "سويفت" حاليًا على ارتفاع 360 كيلومترًا فوق سطح الأرض، ويحتاج إلى رفع مداره بنحو 240 كيلومترًا إضافية للوصول إلى ارتفاع آمن. وستعمل محركات "Link" تدريجيًا لتجنب تعريض التلسكوب القديم لأي اهتزازات قد تؤثر في سلامته.

وفي حال نجاح المهمة، من المتوقع أن يستأنف المرصد عملياته العلمية بحلول شهر سبتمبر، بينما جرى تعليق عمليات الرصد مؤقتًا لتقليل فقدان الارتفاع أثناء تنفيذ عملية الإنقاذ.

وكالة الفضاء الأمريكية ناسا Link

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب

تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

العدادات الكودية

تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين

مباراة مصر وأستراليا

نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | فاكهة صيفية تحمي من الإصابة بالسرطان.. رقائق الذرة من أخطر وجبات الإفطار

رقائق الذرة

احذر.. رقائق الذرة من أخطر وجبات الإفطار

الكهرمان

وزنها كيلو ونصف.. اكتشاف قطعة كهرمان عمرها 40 مليون سنة

بالصور

7 حيل فعالة لتثبيت العطر في الصيف.. خطوات بسيطة تمنحك رائحة تدوم طوال اليوم

خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف
خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف
خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مي سليم تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد