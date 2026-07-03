قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسابقة دولة التلاوة.. موعد التقديم للتصفيات الأولية الشفوية بمسجد السيدة نفيسة
الداخلية: ضبط المتهم بخطف هاتف سيدة في كفر الدوار وإعادة المسروقات
عماد النحاس يستفسر عن ضم طاهر للمصري.. والأهلي يتمسك باستمرار اللاعب
الأمم المتحدة تحذر من نينيو قوي يهدد بموجة جديدة من الارتفاع القياسي في الحرارة
رغد صدام حسين تنفي شائعة الابنة السرية للرئيس الراحل وتدعو إلى تحري الدقة
وزير السياحة والآثار يوجه بسرعة إنهاء أعمال الترميم في دير سانت كاترين
زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
أزمة العدادات الكودية على أعتاب الحل.. إجراءات جديدة لتسوية أوضاع المشتركين
دعاء إبراهيم فايق للمنتخب قبل مواجهة مصر وأستراليا في كأس العالم
تراجع أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية.. وعيار 21 يفاجئ الجميع
مودرن سبورت يتعاقد مع محمود الزنفلي لحراسة مرمى الفريق الموسم المقبل
من أجل منتخب مصر… مونوريل شرق النيل يمد ساعات التشغيل لخدمة الجماهير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إقبال تاريخي بشواطئ الإسكندرية.. والقطاع الشرقي كامل العدد

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

أكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية أن شواطئ المحافظة شهدت اليوم إقبالًا كثيفاً من المواطنين والمصطافين تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث سجلت شواطئ القطاع الشرقي نسبة إشغال بلغت 100%، فيما بلغت نسبة الإشغال بشواطئ القطاع الغربي 90%، في ظل المتابعة المستمرة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لضمان تقديم أفضل الخدمات والحفاظ على سلامة الرواد.

إقبال تاريخي بجميع الشواطئ

وأوضح المحافظ أن جميع شواطئ القطاع الشرقي استقبلت أعدادًا كبيرة من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، في مشهد يعكس الإقبال المتزايد على شواطئ الإسكندرية خلال موسم الصيف، مع استمرار تواجد فرق المتابعة والإنقاذ للتعامل الفوري مع أي مستجدات وتقديم الخدمات اللازمة للمصطافين.

وأشار إلى أن شواطئ القطاع الشرقي رفعت الراية الخضراء بما يسمح بالسباحة الآمنة، فيما رفعت بعض الشواطئ الراية الصفراء وفقًا لحالة البحر، والتي تعني السباحة بحذر مع الالتزام الكامل بتعليمات رجال الإنقاذ، بينما رفعت الشواطئ المغلقة بالقطاع الغربي الراية الحمراء التي تعني منع السباحة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وشدد محافظ الإسكندرية على استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة بجميع شواطئ المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين والمصطافين، مع تكثيف أعمال النظافة والرقابة والالتزام بإجراءات السلامة، بما يضمن قضاء يوم آمن وممتع على شواطئ عروس البحر المتوسط.

الإسكندرية شواطئ اقبال اشغال القطاع الشرقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

سعر الذهب

تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

العدادات الكودية

تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم

كأس العالم

تأهل 12 منتخبا إلى ثمن نهائي كأس العالم حتّى الآن.. مواجهات نارية بدور الـ16

التموين

وقف الدعم التمويني عن عدد من المواطنين.. أعرف التفاصيل

موعد الإجازة الرسمية المقبلة

الإجازة الرسمية المقبلة 2026.. والعطلات المتبقية حتى نهاية السنة

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار المساء كما علمنا الرسول.. ردد كلمات النبي تجلب لك خيري الدنيا والآخرة

موسم دولة التلاوة

الجمال يتجدد.. انطلاق الموسم الثاني من دولة التلاوة الأحد المقبل

صلاة الجمعة بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة

وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ونقيب الأشراف ومحافظ القاهرة يؤدون الجمعة بالعاصمة الجديدة

بالصور

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مي سليم تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فستان لافت.. بوسي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد