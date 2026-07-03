إقبال تاريخي بشواطئ الإسكندرية.. والقطاع الشرقي كامل العدد

أكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية أن شواطئ المحافظة شهدت اليوم إقبالًا كثيفاً من المواطنين والمصطافين تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث سجلت شواطئ القطاع الشرقي نسبة إشغال بلغت 100%، فيما بلغت نسبة الإشغال بشواطئ القطاع الغربي 90%، في ظل المتابعة المستمرة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لضمان تقديم أفضل الخدمات والحفاظ على سلامة الرواد.

إقبال تاريخي بجميع الشواطئ

وأوضح المحافظ أن جميع شواطئ القطاع الشرقي استقبلت أعدادًا كبيرة من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، في مشهد يعكس الإقبال المتزايد على شواطئ الإسكندرية خلال موسم الصيف، مع استمرار تواجد فرق المتابعة والإنقاذ للتعامل الفوري مع أي مستجدات وتقديم الخدمات اللازمة للمصطافين.

وأشار إلى أن شواطئ القطاع الشرقي رفعت الراية الخضراء بما يسمح بالسباحة الآمنة، فيما رفعت بعض الشواطئ الراية الصفراء وفقًا لحالة البحر، والتي تعني السباحة بحذر مع الالتزام الكامل بتعليمات رجال الإنقاذ، بينما رفعت الشواطئ المغلقة بالقطاع الغربي الراية الحمراء التي تعني منع السباحة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وشدد محافظ الإسكندرية على استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة بجميع شواطئ المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين والمصطافين، مع تكثيف أعمال النظافة والرقابة والالتزام بإجراءات السلامة، بما يضمن قضاء يوم آمن وممتع على شواطئ عروس البحر المتوسط.