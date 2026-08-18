لرفع كفاءة الموظفين.. القانون يحدد قواعد التدريب والتأهيل بالجهاز الإداري

وضع قانون الخدمة المدنية، عدة قواعد وضوابط واضحة لتدريب الموظفين وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.



وحدد القانون آليات التدريب والتأهيل التي يخضع لها الموظفون، بما يضمن مواكبة التطورات واحتياجات العمل داخل الجهات الحكومية.

تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين

في هذا الصدد، نص القانون في المادة 7 منه على أن تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها فى المجتمع وتحقيق أهدافها.



و لكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التى يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التى تمنحها.

وطبقا للقانون، يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.