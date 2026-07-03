أجواء شديدة الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 4 يوليو 2026 حتى الأربعاء 8 يوليو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة المصحوبة بارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية.

رطوبة مرتفعة وشعور بحرارة أعلى حتى الأربعاء



وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على معظم الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، في حين يكون الطقس ليلًا مائلًا للحرارة ورطبًا على أغلب المناطق.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأشارت الأرصاد، إلى نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وذلك خلال الفترة من السبت 4 يوليو وحتى الأربعاء 8 يوليو.



وأكدت الهيئة، أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن درجات الحرارة المسجلة في الظل بقيم تتراوح بين درجة واحدة و3 درجات مئوية، ما يزيد من الشعور بالأجواء الحارة خلال ساعات النهار