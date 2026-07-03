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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس تطلق مشروع "STEP Up" للمسارات التكميلية والشهادات المصغرة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

تطلق جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، واشراف الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو، مشروع "STEP Up" للمسارات التكميلية والشهادات المصغرة (Complementary Tracks and Micro-Credentials Project)، وذلك بمركز الابتكار وريادة الأعمال (iHub) بالجامعة.

ويأتي المشروع انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على التكامل بين التعليم والابتكار وريادة الأعمال والصناعة، وتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والكفاءات التي يتطلبها سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.


ويمثل مشروع STEP Up أحد النماذج التعليمية الحديثة التي تستهدف سد الفجوة بين المخرجات الأكاديمية والمهارات المطلوبة في سوق العمل، من خلال منظومة متكاملة من المسارات التكميلية والشهادات المصغرة، تعتمد على التعليم القائم على الكفاءات، وتواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ويتيح المشروع للطلاب والخريجين والمهنيين فرصا مرنة لاكتساب معارف ومهارات تطبيقية متقدمة في المجالات الأكثر طلبًا، عبر منظومة من الشهادات المصغرة (Micro-Credentials)، التي تمثل وحدات تعليمية مستقلة وقابلة للتراكم والاعتراف الأكاديمي والمهني، بما يمكن الدارسين من بناء مسارات تعليمية تتوافق مع احتياجاتهم المهنية، وتدعم مفهوم التعلم مدى الحياة، وتعزز فرص التوظيف والتطور الوظيفي.
كما يسهم المشروع في إعداد كوادر قادرة على الابتكار، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والثورتان الصناعيتان الرابعة والخامسة، بما يعزز تنافسية الخريجين ويدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
ويتضمن مشروع STEP Up سبعة مسارات تكميلية متخصصة تغطي مجالات المستقبل، وهي:
- مسار التكنولوجيا المالية (FinTech).
- مسار التكنولوجيا الذكية (SmartTech).
- مسار الذكاء الجغرافي المكاني للتنمية (GeoSUSTAIN).
- مسار إنشاء المحتوى الإعلامي الرقمي.
- مسار اللغة الإنجليزية لتدريس العلوم والرياضيات.
- مسار إعداد المعلم الدولي.
- مسار الابتكار القانوني، الذي يتناول البحث القانوني الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.
ويعكس إطلاق مشروع STEP Up رؤية جامعة عين شمس في تطوير منظومة تعليمية مرنة ومبتكرة، تواكب التحولات العالمية، وتسهم في بناء جيل يمتلك مهارات المستقبل، ويستطيع المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة الجامعة باعتبارها إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في دعم الابتكار والتحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جامعة عين شمس مشروع STEP Up مركز الابتكار وريادة الأعمال iHub

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