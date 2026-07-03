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إعلامي: حسام حسن لا يبحث عن الأعذار.. وأستراليا تعتبرنا الاختبار الحقيقي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: حسام حسن لا يبحث عن الأعذار.. وأستراليا تعتبرنا الاختبار الحقيقي

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

أكد الإعلامي محمد شبانة ثقته الكبيرة في قدرة منتخب مصر على تحقيق الفوز أمام أستراليا، مشيرًا إلى أن المباراة تمثل فرصة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية، في ظل الحالة الفنية والمعنوية المميزة التي يعيشها المنتخب بقيادة حسام حسن.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يُذاع على قناة CBC: "أملنا في منتخب مصر كبير جدًا أمام أستراليا، وربنا يعوض جهود منتخب مصر والجمهور كل خير في المباراة، وإن شاء الله نفوز بها، لأنها ستكون نقطة انطلاق تاريخية في تاريخ الكرة المصرية".

وأضاف: "منتخب مصر جاهز لتلك المباراة حتى في ظل وجود بعض الإصابات، وعاجبني جدًا حسام حسن لأنه لا يبحث عن مبررات، ودائمًا يؤكد على جاهزية المنتخب حتى في حالة غياب محمد صلاح".

وتابع: "من المتوقع أن يقود محمد صلاح هجوم منتخب مصر أمام أستراليا، وإن شاء الله نستطيع تحقيق الفوز في تلك المباراة".

وواصل: "منتخبنا في قمة تركيزه، وده بيظهر في التمريرات، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، وعدم ارتكاب الأخطاء داخل الملعب".

وأشار إلى ثقته في المنتخب، قائلًا: "لا يوجد عندنا قلق، لكن القلق الوحيد من غدر الكرة، خاصة أن الصحف الأسترالية تؤكد أن مواجهة مصر هي الاختبار الحقيقي لقياس مستوى منتخبهم وخطط تطويره، وده بيديك قد إيه المنتخب المصري أصبح قويًا".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "البعض في مصر كان بيشجع السنغال بقوة للفوز على بلجيكا، فقط من أجل الاحتفال والقول إن السنغال فازت على منتخب تعادل معه حسام حسن، لكن في النهاية بلجيكا نجحت في العودة وحققت الفوز".

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