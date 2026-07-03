قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة يهنئان نبيل فهمي.. ويؤكدان دعم التعاون مع جامعة الدول العربية
الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع في الأبيض بسبب هجمات ميليشيا الدعم السريع
بريطانيا تدعو إلى تحرك دولي عاجل بشأن السودان
مصطفى شوبير يحقق رقمًا تاريخيًا مع منتخب مصر في كأس العالم
‏لا نخشى شيئا.. مدرب الرأس الأخضر يتحدى الأرجنتين
ليلة الحسم للفراعنة .. كل سيناريوهات مباراة منتخب مصر اليوم ومن ينتظره في دور الـ16؟
البريد يطلق النسخة الجديدة من تطبيق "Easy Pay" بخدمات مالية رقمية
حبيب باي مرشح لتدريب منتخب السنغال
من التحرش إلى عدم التواجد .. قصة رئيس طهاة منتخب السنغال تثير الجدل
من الأب إلى الابن .. إرث شوبير في كأس العالم بحروف الذهب
حقيقة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026
دعوى بمليار دولار ضد فيفا بسبب مباراة مصر وإيران.. ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعمل بالذكاء الاصطناعي.. 17 سيارة جديدة تستعد لدخول السوق المصري

سيارات
سيارات
عزة عاطف

تستعد السوق المصرية لاستقبال موجة إحلالية وتوسعية غير مسبوقة في قطاع السيارات؛ من خلال خطة ممتدة ومكثفة لطرح 17 طرازًا جديدًا كليًا بدءًا من عام 2027 وحتى عام 2030. 

ويأتي هذا التدفق الكمي؛ ليعيد صياغة خيارات المستهلكين ماديًا، عبر توفير تشكيلة هندسية متكاملة تتنوع تفاصيلها اللوجستية والتشغيلية لتلائم كافة متطلبات القيادة اليومية، والقدرات الشرائية المتباينة للجمهور المصري لعام 2026 الحالي، ضمن الرؤية الإستراتيجية الشاملة لمجموعة ستيلانتس العالمية.

تشكيلة هيكلية تغطي فئات الـ SUV والسيدان والهاتشباك

تتوزع المركبات الـ 17 المنتظرة برمجيًا وماديًا لتغطية كافة الشرائح التسويقية المطلوبة بكثافة داخل صالات العرض المصرية؛ حيث قررت المجموعة العالمية المراهنة على الفئات الأكثر طلبًا في الأسواق النامية. 

وستحظى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV بالنصيب الأكبر من الطرح لوجستيًا نظرًا للإقبال القياسي عليها في الطرق المصرية، وتتنوع أحجامها بين الكروس أوفر المدمجة والـ SUV العائلية الكبيرة. 

وإلى جانبها، يجري التحضير لطرح موديلات متطورة هندسيًا من سيارات السيدان الكلاسيكية المخصصة للمدائن والتي تركز على لغات الراحة والرحابة الداخلية والمساحات التخزينية. 

علاوة على سيارات الهاتشباك الشبابية التي تستهدف الفئات البحثية الباحثة عن العملية، الرشاقة ميكانيكيًا، وسهولة المناورة الجافة داخل التكدسات المرورية.

تنوع ميكانيكي كامل من محركات البنزين إلى التكنولوجيا الكهربائية

تتميز الاستراتيجية التصميمية للموديلات الـ 17 الجديدة بمرونة تشغيلية بالغة؛ حيث لم تعد تقتصر على أنظمة الدفع التقليدية، بل ستقدم مصفوفة هندسية رباعية للمحركات تعزز القيمة الاستثمارية والبيئية للمركبات بنهاية عام 2026 الحالي ممتدة لعام 2030. 

وسيرى المستهلك نسخًا مطورة واقتصادية من محركات الاحتراق الداخلي التي تعتمد ماديًا على البنزين مع شواحن توربينية "تيربو" لرفع الكفاءة ميكانيكيًا. 

وفي الوقت نفسه، تدخل السيارات الكهربائية بالكامل كخيار مالي مستقبلي مدعوم ببطاريات ليثيوم أيون متطورة بجهد كهربائي مرتفع للشحن السريع. 

وتتكامل هذه المنظومات مع السيارات الهجينة التي تدمج برمجياً وقود البنزين مع المحركات الكهربائية لتقديم استهلاك وقود قياسي، فضلًا عن السيارات الكهربائية ذات المدى الممتد التي تعتمد على الدفع الكهربائي مع محرك بنزين صغير يعمل لوجستيًا كمولد مادي لشحن البطارية أثناء السير دون الحاجة للتوقف المتكرر.

تفكيك الحصص الإنتاجية ومصادر تطوير الطرازات الـ 17

تعتمد البنية الإنتاجية لهذا الغزو التسويقي على مزيج هندسي يجمع بين الاستثمارات الذاتية المباشرة لعملاق صناعة السيارات ستيلانتس وبين التحالفات والشراكات الدولية خارج الأسواق الآسيوية؛ حيث طورت المجموعة 7 طرازات بالكامل بشكل مستقل. 

وفي المقابل، تأتي 5 طرازات من تحالف ليب موتور الذي تمتلك فيه ستيلانتس حصة حاكمة بنسبة 51% والموجه للبيع خارج الصين ليقدم سيارات رقمية متطورة للغاية ومجهزة بأنظمة الذكاء الاصطناعي. 

وتتعزز الحصص بـ 4 طرازات أخرى نتاج الشراكة الإستراتيجية لستيلانتس مع دونج فينج بنسبة 51% لإنتاج سيارات متنوعة وهجومية خارج السوق الصيني، وصولاً إلى طراز واحد تم تطويره بالتعاون مع الصانع الهندي تاتا موتورز للإنتاج خارج الهند.

الماركات السبعة الحاضنة للطرازات المرتقبة والتجميع المحلي

تتوزع السيارات الـ 17 الجديدة فوريًا لتنعش صالات عرض 7 ماركات عالمية كبرى في مصر وهي: “جيب، سيتروين، ألفا روميو، أوبل، بيجو، فيات”، بالإضافة إلى العلامة الكهربائية الصاعدة "ليب موتور". 

وتتكامل هذه الخطط الممتدة لعام 2030 مع دراسات فنية جارية ماديًا تقودها ستيلانتس لبدء تجميع عدد من هذه السيارات محليًا في المصانع المصرية بنظام التفكيك الكامل (CKD)، مما يسهم في تعميق الصناعات المغذية، وتخفيض الكلفة السعرية النهائية للمستهلك، وضمان توافر قطع الغيار التشغيلية بصفة مستديمة فوريًا لعام 2026 والأعوام القادمة، تأكيدًا على ثقة المجموعة طويلة الأجل في دور القاهرة كمركز إقليمي رائد لصناعة المركبات.

أسعار السيارات الجديدة تجميع السيارات CKD مصر عيوب محركات المدى الممتد REEV بيجو وسيتروين 2026 ستيلانتس سيارات ليب موتور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

مباراة مصر وأستراليا

نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

العدادات الكودية

تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مهيب يحث الجماهير للدعاء قبل مواجهة مصر وأستراليا في كأس العالم

منتخب مصر للكورف بول الشاطئية

منتخب مصر يستهل مشواره في كأس العالم الإفريقية للكورف بول الشاطئية بفوز مستحق على زيمبابوي

محمد صلاح

كارتيرون: سرعة محمد صلاح وزيزو ومرموش تحسم مواجهة مصر وأستراليا في كأس العالم

بالصور

جفاف العين المستمر مرتبط بأمراض خطيرة .. احذر إهمالها

جفاف العين والإرهاق قد يشيران إلى أمراض مناعية
جفاف العين والإرهاق قد يشيران إلى أمراض مناعية
جفاف العين والإرهاق قد يشيران إلى أمراض مناعية

هل اللحوم المصدر الوحيد للبروتين؟ تعرف على فوائده للجسم

لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟
لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟
لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟

7 حيل فعالة لتثبيت العطر في الصيف.. خطوات بسيطة تمنحك رائحة تدوم طوال اليوم

خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف
خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف
خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد