سهير جودة عن دموع محمد صلاح : الحلم وصل إلى قلبه قبل أقدامه

علقت الإعلامية سهير جودة على التأهل التاريخي الذي حققه منتخب مصر إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2026، معربة عن تأثرها الكبير بدموع قائد المنتخب محمد صلاح عقب المباراة.

وكتبت سهير جودة، عبر حسابها على "فيسبوك": "لأن فرحة الوطن لا تشبه أي فرحة.. بعض الانتصارات لا تُسمع في هتاف الجماهير، بل تُرى في عين رجلٍ حاول طويلًا أن يبقى قويًا. وعندما بكى محمد صلاح، لم يكن يبكي لأنه انتصر، كان يبكي لأن الحلم أخيرًا وجد طريقه إلى قلبه قبل أن يصل إلى أقدامه.. رجل المباراة".

وجاءت كلمات سهير جودة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر بالتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، إثر فوزه على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مواجهة دور الـ32 من مونديال 2026.

وبهذا الانتصار، حجز منتخب مصر مقعده في ثمن النهائي، حيث ينتظر الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر، في البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراته في دور الـ16 يوم الأربعاء 7 يوليو، على ملعب أتالانتا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة جديدة يطمح خلالها الفراعنة لمواصلة كتابة التاريخ في المونديال.