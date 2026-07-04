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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: الدعوات الأوروبية بشأن مضيق هرمز تعكس رغبة في التفاوض وتفتقر للتأثير

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد باباك إماميان، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشؤون الإيرانية، أن الدعوات الأوروبية التي تناولتها تقارير صحفية، والتي تطالب إيران باحترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، تعكس رغبة العواصم الأوروبية في لعب دور أكبر خلال المرحلة السياسية للأزمة، إلا أنها لا تمتلك تأثيرًا حقيقيًا في مسار التطورات الحالية.

وأوضح، خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدول الأوروبية غالبًا ما يغيب حضورها خلال مراحل التصعيد العسكري، بينما تسعى إلى تعزيز دورها مع الانتقال إلى مرحلة المفاوضات، في محاولة لإثبات وجودها على الساحة الدولية.

غياب التوافق الأوروبي يحد من التأثير

وأشار إماميان إلى أن أوروبا لم تتمكن على مدار السنوات الماضية من تبني موقف موحد تجاه العديد من القضايا الدولية الكبرى، وهو ما ينعكس بشكل واضح على تعاملها مع الأزمة المرتبطة بمضيق هرمز.

وأضاف أن التباينات السياسية بين العواصم الأوروبية تقلل من فاعلية أي تحركات مشتركة، خاصة عند مقارنتها بالدور الذي تؤديه الولايات المتحدة في إدارة الملفات الإقليمية والدولية، وهو ما يجعل المواقف الأوروبية أقل تأثيرًا في مسار الأحداث.

العقوبات تحتاج إلى أدوات تنفيذ

واعتبر المحلل السياسي أن العقوبات الاقتصادية، مهما بلغت شدتها، لن تحقق نتائج ملموسة ما لم تكن مدعومة بإجراءات عملية وآليات تنفيذ قادرة على فرضها على أرض الواقع.

وأوضح أن القرارات الأوروبية تظل محدودة الأثر في غياب دعم سياسي أو عسكري يمنحها قوة التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يفسر عدم نجاح الضغوط الأوروبية في تغيير سلوك إيران خلال السنوات الماضية.

واشنطن لا تتعامل بجدية مع مقترحات الرسوم

وفيما يتعلق بالمقترحات التي تحدثت عن فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، أوضح إماميان أن الإدارة الأمريكية لم تصدر أي موقف رسمي بهذا الشأن، لأنها لا تنظر إلى هذه الطروحات باعتبارها خيارًا جادًا في المرحلة الحالية.

وأضاف أن الولايات المتحدة ترى أن أمن الملاحة في المضيق يمكن الحفاظ عليه من خلال الإجراءات التي اتخذتها بالفعل للحد من قدرة إيران على تهديد حركة السفن، دون الحاجة إلى تبني إجراءات إضافية من هذا النوع.

مضيق هرمز ممر مائي دولي

وأكد إماميان أن التصريحات الإيرانية بشأن فرض السيادة على مضيق هرمز تأتي في إطار الرسائل السياسية ومحاولات الضغط، مشددًا على أن المضيق يُعد ممرًا مائيًا دوليًا، ولا تمتلك طهران، من وجهة نظره، أساسًا قانونيًا يتيح لها فرض سيطرة منفردة عليه.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن إيران تستخدم ورقة التهديد كوسيلة للضغط السياسي في أوقات التوتر، إلا أن ذلك لا يعني امتلاكها سيطرة فعلية على حركة الملاحة الدولية داخل مضيق هرمز، الذي يظل أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

مضيق هرمز حرية الملاحة في مضيق هرمز الملاحة هرمز

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