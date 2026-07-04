توريد أكثر من 412 ألف طن قمح بصوامع وشون محافظة البحيرة

أكدت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر ، مواصلة المتابعة اليومية لمنظومة توريد القمح المحلي، مع توفير جميع التيسيرات للمزارعين وضمان انتظام أعمال الاستلام بكفاءة وسرعة .. مشيرة إلى أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم استلامها حتى اليوم السبت ، تجاوزت 412 ألف طن .

وقالت محافظ البحيرة إن كمية القمح الموردة تعكس نجاح منظومة التوريد بالمحافظة، وارتفاع معدلات الإقبال من المزارعين، بفضل ما وفرته الدولة من حوافز وتسهيلات، إلى جانب الجاهزية الكاملة لمواقع الاستلام.

وأضافت محافظ البحيرة أن المحافظة خصصت 44 موقعًا تخزينيًا تضم صوامع وشونًا مطورة ومراكز تجميع، جُهزت وفق أحدث الاشتراطات الفنية للحفاظ على جودة المحصول وتقليل الفاقد، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة أعمال التوريد والتعامل الفوري مع أي معوقات.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على أن الدولة تواصل دعم مزارعي القمح، من خلال تحديد سعر توريد الأردب ليصل إلى 2500 جنيه وفقاً لدرجة النقاوة، مع صرف المستحقات خلال 48 ساعة، بما يشجع المزارعين على زيادة معدلات التوريد ودعم الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.