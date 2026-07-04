غرق شاب في شاطئ القرية المهجورة بسيدي كرير..واستمرار البحث عن الجثمان

تحولت نزهة بحرية إلى مأساة، بعدما لقي شاب يبلغ من العمر 21 عامًا مصرعه غرقًا أثناء السباحة بشاطئ القرية المهجورة بمنطقة سيدي كرير غرب الإسكندرية، فيما تواصل فرق الإنقاذ النهري و"غواصو الخير" جهودها المكثفة لانتشال الجثمان.

تفاصيل الواقعة

وشهد شاطئ القرية المهجورة بمنطقة سيدي كرير غرب الإسكندرية، اليوم السبت، واقعة غرق مأساوية راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، بعدما جرفته مياه البحر أثناء السباحة بالشاطئ الواقع عند الكيلو 36 بطريق الإسكندرية - مطروح الساحلي، بجوار قرية سدرة.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الشاب يُدعى رحومة فرحات بوضبون العزومي، وأنه تعرض للغرق أثناء نزوله إلى مياه البحر.

وأكد إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، الدفع بعدد من الغواصين بالتنسيق مع قوات الإنقاذ النهري لتكثيف أعمال التمشيط والبحث، مشيرًا إلى أن الجهود لا تزال مستمرة حتى العثور على الجثمان.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.