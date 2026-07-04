وزير الخارجية: استمرار الاتصالات والجهود المصرية بشأن غزة



حول أبرز الملفات للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة، أكدت دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، أن الصمود والجاهزية والهجرة هي ركائز ضمن ميثاق المتوسط ، معربة عن أسفها من أن الأمور مختلفة من دولة لأخرى ونعمل على دعم المواهب والشراكات وأن مصر شريك لا غني عنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي.



وقالت دوبرافكا سويتشا - في مؤتمر صحفي اليوم مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج - إن الجاهزية والهجرة سيقودنا للازدهار ونحن منخرطون في هذه العملية ..مشددة على أهمية بناء الإنسان.



من جانبه عقب وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي قائلا " إن هناك مشروعا هاما يجمع بيننا وبين وبين اليونان في موضوع الهجرة الشرعية والتي بإماكننا من خلاله أن نفيد و ونستفيد" .



وحول أبرز المبادرات مع المفوضية الأوروبية والملفات التي تشهد تقدما بين الجانبين ، أكد الوزير بدر عبد العاطي أن هناك حرص متبادل بالالتزام الكامل بتنفيذ كل بنود اتفاقية ترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة ، وقال " ونحن نتعاون مع المفوضية في كيفية التركيز على الاستثمار وهناك 1.8 مليار يورو لدعم القطاع الخاص والاستثمار يقدمها الاتحاد الأوروبي في إطار حزمة الدعم ".



وأضاف " نأمل أن تستفيد كل الشركات المصرية من هذا الدعم ، كما تحدثنا مع المفوضية لتحويل مصر لمركز للطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك شركات أوروبية تسعي للاستفادة من ذلك وايضا شركات من دول خارج الاتحاد الأوروبي مثل النرويج".

وأشار وزير الخارجية إلى بعض الآليات التي تعرقل وصول بعض المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، داعيا إلى ضرورة وجود دعم فني لمشروعات التحول للطاقة الجديدة والمتجددة وبناء القدرات .



من جانبها أوضحت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط أهمية تحقيق الاستقرار بالمنطقة ، مشيرة إلى وجود منح بالفعل لكننا بحاجة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة حتي يكون هناك حافزا للمستثمرين الأوربيين للقدوم إلى المنطقة .



وقالت "هناك اتجاه للتفكير في الوصول إلى منصة تمويل بقيمة 10.8 مليار يورو، لافتة إلى أن التحول الأخضر هام جدا وعلينا القيام به خطوة بخطوة" .



وعقب وزير الخارجية قائلا " إن مصر أقرت تشريعات وقوانين لتسهيل وتحفيز الاستثمار" مشيرا إلي الالتزام بتمكين اكبر للقطاع الخاص.

وحول تقييم الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، أكدت دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط أن مصر شريك لا غني عنه في المنطقة خاصة في مسألة الهجرة غير الشرعية ؛ وقالت "نحن نكرس جهودنا للإبقاء على هذه الشراكة ونعمل على دعم السلطات في هذه الأمور ونقدر ونثمن جهود مصر الحثيثة في هذه المسألة فالهجرة قضية كبري لكافة دول العالم وحرجة وحساسة ..موضحة أن الركائز الثلاث بميثاق المتوسط متصلة .