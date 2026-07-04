الصين: تخصيص 200 مليار يوان من سندات الخزانة الخاصة لتحديث المعدات في 2026

أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين ، عن صرف كامل الـ200 مليار يوان (نحو 29.39 مليار دولار أمريكي) من سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية لدعم تحديث المعدات خلال العام الجاري.

وأوضحت اللجنة في بيان وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن هذه الأموال خُصصت لدعم مشروعات تحديث المعدات في عام 2026، في إطار برامج تحديث المعدات على نطاق واسع واستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة.

من جهة أخرى، قالت شركات طيران صينية بينها شركة طيران الصين ، إن الشركات المذكورة ستُخفض رسوم الوقود الإضافية للخطوط الجوية في البر الرئيسي على التذاكر المباعة من يوم 5 يوليو الجاري.

وأضافت أنه بموجب البيانات ، سيدفع الركاب رسوم وقود إضافية قدرها 50 يوانا (حوالي 7.35 دولار أمريكي) لكل قطاع طيران على الخطوط الجوية بمدى 800 كم على الأقصى، و100 يوان على الخطوط الجوية ذات المدى الأطول وسيستثنى من الرسوم الإضافية المذكورة، الأطفال والجنود المعوقون وضباط الشرطة على خصم بنسبة 50 في المائة وستخفض الرسوم الإضافية بـ30 يوانا للخطوط بمدى 800 كم على الأقصى وبـ50 يوانا للخطوط ذات المدى الأطول.